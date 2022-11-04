The American Conservative: европейские лидеры скрывают реальные траты на Украину

05 ноября 2022 в 02:42 Размер текста - 17 +

Европейские лидеры боятся реакции граждан на реальные суммы, потраченные на Украину, пишет Девлин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидеры европейских стран скрывают реальные траты на Украину, потому что боятся реакции граждан. Так заявил журналист Брэдли Девлин. «Мировые лидеры знают об этом (реальные затраты — прим. ред. URA.RU), но отказываются говорить. Они опасаются, что граждане различных европейских стран решат, что украинская демократия просто не стоит того, чтобы раскошелиться на сотни миллиардов своих с трудом заработанных денег. Не говоря уже о том, чтобы обходиться без отопления или других вещей, необходимых зимой», — отметил обозреватель в статье для The American Conservative. Ранее URA.RU представитель Евросоюза Жозеп Боррель оценил вложения ЕС в Украину. Политик сообщил, что на поддержку страны за 2022 год направили 22 млрд евро. Он призвал не останавливаться на достигнутом.

Лидеры европейских стран скрывают реальные траты на Украину, потому что боятся реакции граждан. Так заявил журналист Брэдли Девлин. «Мировые лидеры знают об этом (реальные затраты — прим. ред. URA.RU), но отказываются говорить. Они опасаются, что граждане различных европейских стран решат, что украинская демократия просто не стоит того, чтобы раскошелиться на сотни миллиардов своих с трудом заработанных денег. Не говоря уже о том, чтобы обходиться без отопления или других вещей, необходимых зимой», — отметил обозреватель в статье для The American Conservative. Ранее URA.RU представитель Евросоюза Жозеп Боррель оценил вложения ЕС в Украину. Политик сообщил, что на поддержку страны за 2022 год направили 22 млрд евро. Он призвал не останавливаться на достигнутом.