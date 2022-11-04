Spigel: немецкая сырьевая компания поддерживает российскую авиацию

SPIEGEL: немецкая сырьевая компания поддерживает российскую авиацию

05 ноября 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

Wintershell Dia продолжает поставки газового конденсата «Газпрому» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкая сырьевая компания Wintershell Dia продолжает поставки газового конденсата «Газпрому». Данное сырье используется для производства авиакеросина и добывается на Уренгойском месторождении (ЯНАО). Соответствующие выводы опубликованы в статье немецкого издания Spiegel. «СП поставляет газовый конденсат, сырье для производства керосина „Газпрому“, основному производителю авиакеросина в России. В настоящее время Wintershall Dea исключает остановку добычи в России. Это совместное предприятие, поэтому немецкая компания не может в одиночку остановить поставки „Газпрому“ и не имеет никакого влияния на добычу», — говорится в статье. «После интенсивных обсуждений в совете директоров мы решили сохранить участие в наших существующих проектах в России», — приводятся в публикации слова генерального директора компании Марио Мерена. Данное заявление сделано через несколько недель после начала спецоперации. Ранее сообщалось, что компания «Газпром нефть» подала в суд на Shell, основного конкурента немецкой Wintershell Dia. Российский производитель обвинил Shell Salym в создании препятствий для функционирования SPD на территории России. Этому предшествовало введения санкций против Газпромбанка. В результате Shell продала Лукойлу сеть своих АЗС в России.

Немецкая сырьевая компания Wintershell Dia продолжает поставки газового конденсата «Газпрому». Данное сырье используется для производства авиакеросина и добывается на Уренгойском месторождении (ЯНАО). Соответствующие выводы опубликованы в статье немецкого издания Spiegel. «СП поставляет газовый конденсат, сырье для производства керосина „Газпрому“, основному производителю авиакеросина в России. В настоящее время Wintershall Dea исключает остановку добычи в России. Это совместное предприятие, поэтому немецкая компания не может в одиночку остановить поставки „Газпрому“ и не имеет никакого влияния на добычу», — говорится в статье. «После интенсивных обсуждений в совете директоров мы решили сохранить участие в наших существующих проектах в России», — приводятся в публикации слова генерального директора компании Марио Мерена. Данное заявление сделано через несколько недель после начала спецоперации. Ранее сообщалось, что компания «Газпром нефть» подала в суд на Shell, основного конкурента немецкой Wintershell Dia. Российский производитель обвинил Shell Salym в создании препятствий для функционирования SPD на территории России. Этому предшествовало введения санкций против Газпромбанка. В результате Shell продала Лукойлу сеть своих АЗС в России.