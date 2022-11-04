Россиян предупредили об удорожании товаров до конца 2022 года

Повышение тарифов ЖКХ в России скажется на стоимости товаров к Новому году

05 ноября 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

По мнению Долговой, до конца 2022 года подорожают товары с ограниченным сроком годности Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Внеплановое повышение тарифов ЖКХ в РФ приведет к удорожанию практически всех товаров. Такое мнение высказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. «С 1 декабря 2022 года повышаются тарифы ЖКХ, что впоследствии отразится на ценах практически всех товаров. Велика вероятность, что розничные продавцы заблаговременно повысят цены на товары с ограниченным сроком годности (молочную продукцию, минеральную и газированную воду, пиво, сидр, сигареты и другие товары) с целью минимизации своих потерь», — рассказал Долгова в интервью агентству «Прайм». По словам аналитика, на рост цен оказывают прямое влияние затраты на упаковку, логистику и сокращение предложения ряда товаров. В преддверии новогодних праздников стоит ожидать повышения цен на свежие фрукты и овощи, особенно произведенные не в России. Мария Долгова считает, что продавцы автомобилей также начнут повышать цены еще до наступления нового года. Ранее URA.RU писало, что в России второй раз за год подорожают услуги ЖКХ. Тарифы с 1 декабря возрастут на 9%. Специалисты рассказали, что изменения коснутся холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления, и газа.

Внеплановое повышение тарифов ЖКХ в РФ приведет к удорожанию практически всех товаров. Такое мнение высказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. «С 1 декабря 2022 года повышаются тарифы ЖКХ, что впоследствии отразится на ценах практически всех товаров. Велика вероятность, что розничные продавцы заблаговременно повысят цены на товары с ограниченным сроком годности (молочную продукцию, минеральную и газированную воду, пиво, сидр, сигареты и другие товары) с целью минимизации своих потерь», — рассказал Долгова в интервью агентству «Прайм». По словам аналитика, на рост цен оказывают прямое влияние затраты на упаковку, логистику и сокращение предложения ряда товаров. В преддверии новогодних праздников стоит ожидать повышения цен на свежие фрукты и овощи, особенно произведенные не в России. Мария Долгова считает, что продавцы автомобилей также начнут повышать цены еще до наступления нового года. Ранее URA.RU писало, что в России второй раз за год подорожают услуги ЖКХ. Тарифы с 1 декабря возрастут на 9%. Специалисты рассказали, что изменения коснутся холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления, и газа.