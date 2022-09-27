Россиян предупредили о повышении цен за коммунальные услуги с 1 декабря

28 сентября 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

В России второй раз за год подорожают услуги ЖКХ Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря возрастут на 9%. Об этом предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Специалист рассказал, такие изменения коснутся холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления, и газа. По его словам, внеочередная индексация необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и другой инфраструктуры, предупредил Соловьев в беседе агентством «Прайм». По его словам, в большинстве регионов РФ общая индексация за июль и декабрь превысит спрогнозированную Минэкономразвития годовую инфляцию в 12,45%. «Формально существующая система тарифного регулирования не должна допускать увеличения совокупного платежа за услуги ЖКХ для граждан больше, чем на величину инфляции», — отметил юрист. Ранее сообщалось, что индексация тарифов ЖКУ для населения перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ. Там отметили, что индексация станет второй за год. Ранее уже прошла индексация тарифов ЖКУ 1 июля.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря возрастут на 9%. Об этом предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Специалист рассказал, такие изменения коснутся холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления, и газа. По его словам, внеочередная индексация необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и другой инфраструктуры, предупредил Соловьев в беседе агентством «Прайм». По его словам, в большинстве регионов РФ общая индексация за июль и декабрь превысит спрогнозированную Минэкономразвития годовую инфляцию в 12,45%. «Формально существующая система тарифного регулирования не должна допускать увеличения совокупного платежа за услуги ЖКХ для граждан больше, чем на величину инфляции», — отметил юрист. Ранее сообщалось, что индексация тарифов ЖКУ для населения перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ. Там отметили, что индексация станет второй за год. Ранее уже прошла индексация тарифов ЖКУ 1 июля.