Россиян предупредили о повышении цен за коммунальные услуги с 1 декабря

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря возрастут на 9%. Об этом предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Специалист рассказал, такие изменения коснутся холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления, и газа. По его словам, внеочередная индексация необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и другой инфраструктуры, предупредил Соловьев в беседе агентством «Прайм».
По его словам, в большинстве регионов РФ общая индексация за июль и декабрь превысит спрогнозированную Минэкономразвития годовую инфляцию в 12,45%. «Формально существующая система тарифного регулирования не должна допускать увеличения совокупного платежа за услуги ЖКХ для граждан больше, чем на величину инфляции», — отметил юрист.
Ранее сообщалось, что индексация тарифов ЖКУ для населения перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ. Там отметили, что индексация станет второй за год. Ранее уже прошла индексация тарифов ЖКУ 1 июля.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews