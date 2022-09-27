27 сентября 2022

Россиян предупредили о повышении цен за коммунальные услуги с 1 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Пермь, квитанция, вывоз мусора, региональный оператор, счета за оплату, коммуналка, тко, счет на оплату
В России второй раз за год подорожают услуги ЖКХ Фото:

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря возрастут на 9%. Об этом предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Специалист рассказал, такие изменения коснутся холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления, и газа. По его словам, внеочередная индексация необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и другой инфраструктуры, предупредил Соловьев в беседе агентством «Прайм».

По его словам, в большинстве регионов РФ общая индексация за июль и декабрь превысит спрогнозированную Минэкономразвития годовую инфляцию в 12,45%. «Формально существующая система тарифного регулирования не должна допускать увеличения совокупного платежа за услуги ЖКХ для граждан больше, чем на величину инфляции», — отметил юрист.

Ранее сообщалось, что индексация тарифов ЖКУ для населения перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ. Там отметили, что индексация станет второй за год. Ранее уже прошла индексация тарифов ЖКУ 1 июля.

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Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря возрастут на 9%. Об этом предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Специалист рассказал, такие изменения коснутся холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления, и газа. По его словам, внеочередная индексация необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и другой инфраструктуры, предупредил Соловьев в беседе агентством «Прайм». По его словам, в большинстве регионов РФ общая индексация за июль и декабрь превысит спрогнозированную Минэкономразвития годовую инфляцию в 12,45%. «Формально существующая система тарифного регулирования не должна допускать увеличения совокупного платежа за услуги ЖКХ для граждан больше, чем на величину инфляции», — отметил юрист. Ранее сообщалось, что индексация тарифов ЖКУ для населения перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает Минэкономразвития РФ. Там отметили, что индексация станет второй за год. Ранее уже прошла индексация тарифов ЖКУ 1 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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