В Пентагоне заявили об отправке на Украину восьми норвежских ЗРК NASAMS

05 ноября 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

Пентагон направит зенитно-ракетные комплексы Киеву Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Восемь зенитно-ракетных комплексов NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) могут быть в ближайшее время доставлены на Украину. Об этом сообщило военное ведомство США. «Касаемо комплексов ЗРК NASAMS для Киева, то они на подходе. Всего около восьми систем, они уже находятся в цепочке поставок», — приводит ТАСС слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Плама. Известно, что инструкторы из Норвегии готовят группу украинских военных для работы на данном комплексе. Система NASAMS является передвижным ЗРК, позволяющем сбивать цели, летящие на малых и средних высотах, в том числе БПЛА, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Ранее URA.RU сообщало о том, что Пентагон отправит Украине танки советского производства. Дополнительная военная помощь Киеву составит около 400 миллионов долларов. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.

Восемь зенитно-ракетных комплексов NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) могут быть в ближайшее время доставлены на Украину. Об этом сообщило военное ведомство США. «Касаемо комплексов ЗРК NASAMS для Киева, то они на подходе. Всего около восьми систем, они уже находятся в цепочке поставок», — приводит ТАСС слова помощника министра обороны США по космической политике Джона Плама. Известно, что инструкторы из Норвегии готовят группу украинских военных для работы на данном комплексе. Система NASAMS является передвижным ЗРК, позволяющем сбивать цели, летящие на малых и средних высотах, в том числе БПЛА, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Ранее URA.RU сообщало о том, что Пентагон отправит Украине танки советского производства. Дополнительная военная помощь Киеву составит около 400 миллионов долларов. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.