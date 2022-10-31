Зеленский попросил, чтобы Чехия участвовала в подготовке ВСУ и ремонте военной техники

Зеленский попросил, чтобы Чехия участвовала в подготовке ВСУ

01 ноября 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский попросил, чтобы Чехия участвовала в подготовке украинских военных Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала обсудили возможное участие Праги в подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также в строительстве и ремонте военной техники, сообщает ТАСС. Встреча политиков состоялась в Киеве. «Обсудили привлечение Чехии к подготовке наших военных и проекты по строительству и ремонту военной техники. Отдельно остановились на усилении противовоздушной и противоракетной защиты и защиты от дронов», — сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи. Он добавил, что это выгодно не только Киеву, но и Праге. По его словам, это «предоставит Чехии новые рабочие места и технологические возможности». На встрече Зеленский и Фиала подписали декларацию, которая предполагает усиление сотрудничества стран, чтобы обеспечить стандарты НАТО на Украине. В документе отмечено намерение Чехии продолжить оказывать военную и техническую помощи Киеву. Президент Украины рассчитывает также подписать аналогичные декларации и с другими странами, передает ТАСС. Ранее премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала заявил, что борьба Украины с Россией — это борьба всей Европы. По его мнению, Украина не справится с противостоянием без помощи Запада. Политик отмечал, что «от исхода этих боевых действий зависят наши собственные геополитические перспективы». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала обсудили возможное участие Праги в подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также в строительстве и ремонте военной техники, сообщает ТАСС. Встреча политиков состоялась в Киеве. «Обсудили привлечение Чехии к подготовке наших военных и проекты по строительству и ремонту военной техники. Отдельно остановились на усилении противовоздушной и противоракетной защиты и защиты от дронов», — сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи. Он добавил, что это выгодно не только Киеву, но и Праге. По его словам, это «предоставит Чехии новые рабочие места и технологические возможности». На встрече Зеленский и Фиала подписали декларацию, которая предполагает усиление сотрудничества стран, чтобы обеспечить стандарты НАТО на Украине. В документе отмечено намерение Чехии продолжить оказывать военную и техническую помощи Киеву. Президент Украины рассчитывает также подписать аналогичные декларации и с другими странами, передает ТАСС. Ранее премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала заявил, что борьба Украины с Россией — это борьба всей Европы. По его мнению, Украина не справится с противостоянием без помощи Запада. Политик отмечал, что «от исхода этих боевых действий зависят наши собственные геополитические перспективы». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.