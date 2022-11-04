Глава СК России Бастрыкин отреагировал на жалобы свердловских детей-сирот

Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту некачественной работы УК «Аллион», которая обслуживает дом детей-сирот Фото: Официальный сайт Президента РФ

Дети-сироты, живущие в многоквартирном доме в поселке Монетный (Свердловская область), жалуются на управляющую компанию «Аллион», которая не занимается обслуживанием дома. По словам жильцов, в квартирах отсутствует отопление, придомовая территория не убирается, но при этом стоимость коммунальных услуг сильно завышена. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль, сообщает информационный центр СК России в telegram-канале.

«Председатель СК России поручил провести проверку по факту ненадлежащей работы управляющей компании по содержанию многоквартирного дома в Свердловской области. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку по данному факту с учетом всех озвученных в публичном пространстве доводов и доложить о ее результатах», — говорится в сообщении.

Как пишет информационный центр СК РФ, в декабре 2021 года администрация Монетного предоставила детям-сиротам многоквартирный дом по договорам социального найма. Обслуживанием дома занимается УК «Аллион». Но жильцы дома считают, что компания бездействует. «Стоимость коммунальных услуг завышена, при этом отопление в квартирах практически отсутствует, придомовая территория и подъезды не убираются и не ремонтируются», — говорится в сообщении информационного центра.

Сироты вынуждены общаться с представителями УК только по телефону, поскольку офис организации по месту юридического адреса отсутствует. Из-за того, что жильцы не являются собственниками, они не могут самостоятельно сменить УК.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Аллион». На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее агентство писало, что глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался качеством воды в Нижнем Тагиле. Несмотря на это, местные жители продолжают жаловаться на грязную воду в домах.