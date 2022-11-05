Военные на тюменском полигоне показали обучение мобилизованных взрывному делу. Фото

05 ноября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Мобилизованные оттачивают навыки стрельбы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края проходят обучение взрывному делу. Подготовка проходит на полигоне ТВВИКУ, где они также оттачивают навыки стрельбы и создания укреплений. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона. «Мобилизованные тщательно готовятся к отправке на службу. До автоматизма доводят навыки стрельбы, создания фортификационных укреплений. Изучают виды боеприпасов, чтобы в случае необходимости обезвредить их», — сообщили в Инфоцентре. Военные инструкторы также дополнили, что освоить взрывное дело должен каждый солдат. Ранее URA.RU сообщало, что на полигоне ТВВИКУ находятся мобилизованные из ЯНАО, ХМАО, Тюмени и Пермского края. Там они проходят боевое слаживание. Для это будет проведена медицинская, тактическая, строевая и огневая подготовка. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Она была завершена 28 октября. По ее итогам было призвано 318 тысяч граждан из запаса.

Мобилизованные жители из Тюменской области, ХМАО, ЯНАО и Пермского края проходят обучение взрывному делу. Подготовка проходит на полигоне ТВВИКУ, где они также оттачивают навыки стрельбы и создания укреплений. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона. «Мобилизованные тщательно готовятся к отправке на службу. До автоматизма доводят навыки стрельбы, создания фортификационных укреплений. Изучают виды боеприпасов, чтобы в случае необходимости обезвредить их», — сообщили в Инфоцентре. Военные инструкторы также дополнили, что освоить взрывное дело должен каждый солдат. Ранее URA.RU сообщало, что на полигоне ТВВИКУ находятся мобилизованные из ЯНАО, ХМАО, Тюмени и Пермского края. Там они проходят боевое слаживание. Для это будет проведена медицинская, тактическая, строевая и огневая подготовка. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Она была завершена 28 октября. По ее итогам было призвано 318 тысяч граждан из запаса.