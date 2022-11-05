Задержан подозреваемый в поджоге ночного клуба в Костроме

05 ноября 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Ночной клуб сгорел полностью Фото: ГУ МЧС России по Костромской области новость из сюжета В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар Подозреваемый в пожаре в клубе «Полигон» в Костроме, где погибли 15 человек, задержан. Об этом сообщает telegran-канал «МВД Медиа». «Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что причиной пожара в клубе могла стать пиротехника. Один из посетителей выстрелил из ракетницы, отчего загорелись декоративные конструкции на потолке. В пожаре погибли, по предварительным данным, 15 человек, четверо получили ранения.

Подозреваемый в пожаре в клубе «Полигон» в Костроме, где погибли 15 человек, задержан. Об этом сообщает telegran-канал «МВД Медиа». «Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что причиной пожара в клубе могла стать пиротехника. Один из посетителей выстрелил из ракетницы, отчего загорелись декоративные конструкции на потолке. В пожаре погибли, по предварительным данным, 15 человек, четверо получили ранения.