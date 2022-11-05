Задержан подозреваемый в поджоге ночного клуба в Костроме

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Ночной клуб сгорел полностью Фото:
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В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар

Подозреваемый в пожаре в клубе «Полигон» в Костроме, где погибли 15 человек, задержан. Об этом сообщает telegran-канал «МВД Медиа».

«Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что причиной пожара в клубе могла стать пиротехника. Один из посетителей выстрелил из ракетницы, отчего загорелись декоративные конструкции на потолке. В пожаре погибли, по предварительным данным, 15 человек, четверо получили ранения.

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Подозреваемый в пожаре в клубе «Полигон» в Костроме, где погибли 15 человек, задержан. Об этом сообщает telegran-канал «МВД Медиа». «Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что причиной пожара в клубе могла стать пиротехника. Один из посетителей выстрелил из ракетницы, отчего загорелись декоративные конструкции на потолке. В пожаре погибли, по предварительным данным, 15 человек, четверо получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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