ВСУ ударили ракетами HIMARS в районе автовокзала Херсона, где идет эвакуация

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Украинская армия выпустила шесть ракет HIMARS по Херсону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия ударила по Херсону, ракеты РСЗО HIMARS упали в районе автовокзала, где проходит эвакуация. Об этом рассказал представитель экстренных служб Херсонской области.

«Киевский режим в 15:25 обстрелял город Херсон, выпустив шесть ракет HIMARS. Четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ходе нее Херсонская область вошла в состав РФ. В регионе складывается наиболее тяжелая ситуация. Президент России Владимир Путин призвал эвакуировать всех жителей из Херсона. Власти города заявляли о возможной подготовке наступления ВСУ на регион.

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Украинская армия ударила по Херсону, ракеты РСЗО HIMARS упали в районе автовокзала, где проходит эвакуация. Об этом рассказал представитель экстренных служб Херсонской области. «Киевский режим в 15:25 обстрелял город Херсон, выпустив шесть ракет HIMARS. Четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ходе нее Херсонская область вошла в состав РФ. В регионе складывается наиболее тяжелая ситуация. Президент России Владимир Путин призвал эвакуировать всех жителей из Херсона. Власти города заявляли о возможной подготовке наступления ВСУ на регион.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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