26 октября 2022

Ответственный за мобилизацию пермский министр уходит в отпуск после больничного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Пермского края. Пермь, батмазов виктор
В минтербезе говорят, что Батмазов пока находится на лечении Фото:

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов на следующей неделе с высокой долей вероятности отправится в отпуск. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. Отпуск последует сразу после окончания больничного. Министерство курирует вопросы мобилизации в регионе.

«Ожидается, что Батмазов выйдет с больничного на следующей неделе. И сразу уйдет в отпуск, скорее всего», — говорит источник.

В пресс-службе минтербеза сообщили, что курс диспансеризации министра пока не окончен. «Обязанности главы министерства территориальной безопасности исполняет Альберт Марданов», — отметили в ведомстве.

Виктору Батмазову стало плохо в учебном центре в Елани. Спустя несколько дней он был госпитализирован. И.о. министра назначен первый заместитель Батмазова Альбер Марданов. Мобилизация в России проходит с 21 сентября. В Пермском крае план выполнен на 100%.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов на следующей неделе с высокой долей вероятности отправится в отпуск. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. Отпуск последует сразу после окончания больничного. Министерство курирует вопросы мобилизации в регионе. «Ожидается, что Батмазов выйдет с больничного на следующей неделе. И сразу уйдет в отпуск, скорее всего», — говорит источник. В пресс-службе минтербеза сообщили, что курс диспансеризации министра пока не окончен. «Обязанности главы министерства территориальной безопасности исполняет Альберт Марданов», — отметили в ведомстве. Виктору Батмазову стало плохо в учебном центре в Елани. Спустя несколько дней он был госпитализирован. И.о. министра назначен первый заместитель Батмазова Альбер Марданов. Мобилизация в России проходит с 21 сентября. В Пермском крае план выполнен на 100%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...