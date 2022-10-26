Ответственный за мобилизацию пермский министр уходит в отпуск после больничного

В минтербезе говорят, что Батмазов пока находится на лечении Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов на следующей неделе с высокой долей вероятности отправится в отпуск. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. Отпуск последует сразу после окончания больничного. Министерство курирует вопросы мобилизации в регионе.

«Ожидается, что Батмазов выйдет с больничного на следующей неделе. И сразу уйдет в отпуск, скорее всего», — говорит источник.

В пресс-службе минтербеза сообщили, что курс диспансеризации министра пока не окончен. «Обязанности главы министерства территориальной безопасности исполняет Альберт Марданов», — отметили в ведомстве.

Виктору Батмазову стало плохо в учебном центре в Елани. Спустя несколько дней он был госпитализирован. И.о. министра назначен первый заместитель Батмазова Альбер Марданов. Мобилизация в России проходит с 21 сентября. В Пермском крае план выполнен на 100%.