Зеленский создаст флот морских дронов после атаки на бухту Севастополя

05 ноября 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что флот дронов нужен для обороны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании морских дронов после атаки на акваторию Севастопольской бухты. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление — будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Уверен, что миллионы людей поддержат такое направление в нашей обороне. Это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем», — заявил Зеленский в видеообращении. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ранее Киев с помощью беспилотников атаковал российские суда в Севастополе. В ООН пообещали расследовать произошедшее. Из-за этого Россия приостановила участие РФ в зерновой сделке, сообщают «Дни.ру». Затем президент России Владимир Путин объявил о возобновлении зерновой сделки.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании морских дронов после атаки на акваторию Севастопольской бухты. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление — будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Уверен, что миллионы людей поддержат такое направление в нашей обороне. Это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем», — заявил Зеленский в видеообращении. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ранее Киев с помощью беспилотников атаковал российские суда в Севастополе. В ООН пообещали расследовать произошедшее. Из-за этого Россия приостановила участие РФ в зерновой сделке, сообщают «Дни.ру». Затем президент России Владимир Путин объявил о возобновлении зерновой сделки.