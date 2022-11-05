Зеленский создаст флот морских дронов после атаки на бухту Севастополя

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский заявил, что флот дронов нужен для обороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании морских дронов после атаки на акваторию Севастопольской бухты. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление — будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Уверен, что миллионы людей поддержат такое направление в нашей обороне. Это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем», — заявил Зеленский в видеообращении.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ранее Киев с помощью беспилотников атаковал российские суда в Севастополе. В ООН пообещали расследовать произошедшее. Из-за этого Россия приостановила участие РФ в зерновой сделке, сообщают «Дни.ру». Затем президент России Владимир Путин объявил о возобновлении зерновой сделки.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании морских дронов после атаки на акваторию Севастопольской бухты. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление — будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Уверен, что миллионы людей поддержат такое направление в нашей обороне. Это только для защиты нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем», — заявил Зеленский в видеообращении. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ранее Киев с помощью беспилотников атаковал российские суда в Севастополе. В ООН пообещали расследовать произошедшее. Из-за этого Россия приостановила участие РФ в зерновой сделке, сообщают «Дни.ру». Затем президент России Владимир Путин объявил о возобновлении зерновой сделки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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