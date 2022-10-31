В ООН пообещали расследовать теракт Украины на Черноморском флоте

ООН готова расследовать атаку на акваторию Севастопольской бухты со стороны Украины. Об этом заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«ООН готова вместе со сторонами расследовать обстоятельства атаки на акваторию Севастополя и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях», — сказал Гриффитс на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Также в организации отметили, что рассчитывают на полное возобновление участия России в работе координационного центра в Стамбуле.
Ранее стало известно об атаках украинских беспилотников по российским суднам в Севастополе. После этой атаки Минобороны РФ заявило о приостановке действия соглашений по вывозу зерна из портов Украины, передает телеканал 360.
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ООН готова расследовать атаку на акваторию Севастопольской бухты со стороны Украины. Об этом заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. «ООН готова вместе со сторонами расследовать обстоятельства атаки на акваторию Севастополя и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях», — сказал Гриффитс на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Также в организации отметили, что рассчитывают на полное возобновление участия России в работе координационного центра в Стамбуле. Ранее стало известно об атаках украинских беспилотников по российским суднам в Севастополе. После этой атаки Минобороны РФ заявило о приостановке действия соглашений по вывозу зерна из портов Украины, передает телеканал 360.