Спасатели ликвидировали пожар в костромском ночном клубе «Полигон»

05 ноября 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

В ночном клубе «Полигон» ликвидировали пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. «Полная ликвидация пожара объявлена в 20:40 мск», — сказал источник. Его слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что произошел пожар в клубе «Полигон» Костромской области. В telegram-каналах сообщалось, что поджог устроил военный из Свердловской области, в ходе конфликта с посетителями заведения он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. Позже прокуратура Костромской области сообщила, что в клубе «Полигон» в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, была закрыта часть эвакуационных выходов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности. Также известно, что подозреваемый признал вину. Уже опознаны 12 погибших, сообщает ТАСС.

Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. «Полная ликвидация пожара объявлена в 20:40 мск», — сказал источник. Его слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что произошел пожар в клубе «Полигон» Костромской области. В telegram-каналах сообщалось, что поджог устроил военный из Свердловской области, в ходе конфликта с посетителями заведения он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. Позже прокуратура Костромской области сообщила, что в клубе «Полигон» в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, была закрыта часть эвакуационных выходов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности. Также известно, что подозреваемый признал вину. Уже опознаны 12 погибших, сообщает ТАСС.