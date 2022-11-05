05 ноября 2022

Спасатели ликвидировали пожар в костромском ночном клубе «Полигон»

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В ночном клубе «Полигон» ликвидировали пожар Фото:

Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Полная ликвидация пожара объявлена в 20:40 мск», — сказал источник. Его слова передает ТАСС.

Ранее стало известно, что произошел пожар в клубе «Полигон» Костромской области. В telegram-каналах сообщалось, что поджог устроил военный из Свердловской области, в ходе конфликта с посетителями заведения он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. Позже прокуратура Костромской области сообщила, что в клубе «Полигон» в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, была закрыта часть эвакуационных выходов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности. Также известно, что подозреваемый признал вину. Уже опознаны 12 погибших, сообщает ТАСС.

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Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме полностью потушили. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. «Полная ликвидация пожара объявлена в 20:40 мск», — сказал источник. Его слова передает ТАСС. Ранее стало известно, что произошел пожар в клубе «Полигон» Костромской области. В telegram-каналах сообщалось, что поджог устроил военный из Свердловской области, в ходе конфликта с посетителями заведения он достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в потолок. Позже прокуратура Костромской области сообщила, что в клубе «Полигон» в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, была закрыта часть эвакуационных выходов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности. Также известно, что подозреваемый признал вину. Уже опознаны 12 погибших, сообщает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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