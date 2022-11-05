В Курганской области частично сняли ограничение для движения пассажирского транспорта

Пассажирскому транспорту разрешили движение по трем дорогам федерального значения в Курганской области. Об этом говорится в сообщении в telegram-канале полиции региона.
«Сегодня 6 ноября в 11.00 Госавтоинспекция региона сняла ограничения движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального значения „Иртыш“ и „Екатеринбург — Шадринск — Курган“. Также открыто движение на „Подъезде к г. Тюмень“», — указано в сообщении.
Временное ограничение движения для пассажирского транспорта, осуществляющего регулярные и школьные перевозки, продолжает действовать на региональных дорогах. Движение по федеральной трассе «Подъезд к г. Ишим» также остается ограниченным.
О том, что в регионе запретили движение автобусов по некоторым направлениям из-за неблагоприятных погодных условий, стало известно вечером 5 ноября. Ближе к ночи запрет на автобусные и школьные перевозки усилили.
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