05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

В Курганской области частично сняли ограничение для движения пассажирского транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение было введено из-за опасной ситуации Фото:

Пассажирскому транспорту разрешили движение по трем дорогам федерального значения в Курганской области. Об этом говорится в сообщении в telegram-канале полиции региона.

«Сегодня 6 ноября в 11.00 Госавтоинспекция региона сняла ограничения движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального значения „Иртыш“ и „Екатеринбург — Шадринск — Курган“. Также открыто движение на „Подъезде к г. Тюмень“», — указано в сообщении.

Временное ограничение движения для пассажирского транспорта, осуществляющего регулярные и школьные перевозки, продолжает действовать на региональных дорогах. Движение по федеральной трассе «Подъезд к г. Ишим» также остается ограниченным.

О том, что в регионе запретили движение автобусов по некоторым направлениям из-за неблагоприятных погодных условий, стало известно вечером 5 ноября. Ближе к ночи запрет на автобусные и школьные перевозки усилили.

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Пассажирскому транспорту разрешили движение по трем дорогам федерального значения в Курганской области. Об этом говорится в сообщении в telegram-канале полиции региона. «Сегодня 6 ноября в 11.00 Госавтоинспекция региона сняла ограничения движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального значения „Иртыш“ и „Екатеринбург — Шадринск — Курган“. Также открыто движение на „Подъезде к г. Тюмень“», — указано в сообщении. Временное ограничение движения для пассажирского транспорта, осуществляющего регулярные и школьные перевозки, продолжает действовать на региональных дорогах. Движение по федеральной трассе «Подъезд к г. Ишим» также остается ограниченным. О том, что в регионе запретили движение автобусов по некоторым направлениям из-за неблагоприятных погодных условий, стало известно вечером 5 ноября. Ближе к ночи запрет на автобусные и школьные перевозки усилили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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