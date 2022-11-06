Экс-министр Украины назвал уничтожение Кремля главной целью Киева

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, кремль, красная площадь, спасская башня, москва
Омелян заявил, что все русское должно исчезнуть Фото:

Главная цель Украины — это уничтожение Кремля. Об этом заявил бывший Министр инфраструктуры Украины, который сейчас воюет за ВСУ, Владимир Омелян.

«Наша цель — уничтожить Кремль. Все русское должно исчезнуть», — заявил министр в выпуске Espreso.TV на YouTube. Он также заявил, что «русский язык — это плохо, русская культура — это плохо, российская история — брехливая, и это плохо».

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями являются прекращение геноцида со стороны ВСУ против жителей Донбасса, а также денацификация Украины. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что курс на русофобию является единственным возможным политическим течением на Украине.

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Главная цель Украины — это уничтожение Кремля. Об этом заявил бывший Министр инфраструктуры Украины, который сейчас воюет за ВСУ, Владимир Омелян. «Наша цель — уничтожить Кремль. Все русское должно исчезнуть», — заявил министр в выпуске Espreso.TV на YouTube. Он также заявил, что «русский язык — это плохо, русская культура — это плохо, российская история — брехливая, и это плохо». Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями являются прекращение геноцида со стороны ВСУ против жителей Донбасса, а также денацификация Украины. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что курс на русофобию является единственным возможным политическим течением на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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