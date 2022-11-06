Экс-министр Украины назвал уничтожение Кремля главной целью Киева

06 ноября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Омелян заявил, что все русское должно исчезнуть Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главная цель Украины — это уничтожение Кремля. Об этом заявил бывший Министр инфраструктуры Украины, который сейчас воюет за ВСУ, Владимир Омелян. «Наша цель — уничтожить Кремль. Все русское должно исчезнуть», — заявил министр в выпуске Espreso.TV на YouTube. Он также заявил, что «русский язык — это плохо, русская культура — это плохо, российская история — брехливая, и это плохо». Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями являются прекращение геноцида со стороны ВСУ против жителей Донбасса, а также денацификация Украины. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что курс на русофобию является единственным возможным политическим течением на Украине.

Главная цель Украины — это уничтожение Кремля. Об этом заявил бывший Министр инфраструктуры Украины, который сейчас воюет за ВСУ, Владимир Омелян. «Наша цель — уничтожить Кремль. Все русское должно исчезнуть», — заявил министр в выпуске Espreso.TV на YouTube. Он также заявил, что «русский язык — это плохо, русская культура — это плохо, российская история — брехливая, и это плохо». Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями являются прекращение геноцида со стороны ВСУ против жителей Донбасса, а также денацификация Украины. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что курс на русофобию является единственным возможным политическим течением на Украине.