05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

В Курганской области сняли все ограничения для движения по трассам

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, зима, тобольск, автобус, дорога
Возобновлено движение регулярных автобусных и школьных перевозок, сообщили в депстрое Фото:

Власти региона сообщили о возобновлении движения регулярных автобусных и школьных перевозок по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Курганской области. Об этом рассказали в областном депстрое.

«В связи с устранением последствий неблагоприятных природно-климатических погодных условий, департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области с 18:00 6 ноября 2022 года снимает временные ограничения движения регулярных автобусных и школьных перевозок по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте тех, кто не сменил летнюю резину на зимнюю», — указано на сайте ведомства.

Госавтоинспекция Курганской области 5 ноября ввела временное ограничение движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального значения. Позже появилось сообщение, что запрещено движение для автобусных и школьных перевозок на дорогах регионального значения. На следующий день ситуация начала стабилизироваться — часть ограничений была снята.

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Власти региона сообщили о возобновлении движения регулярных автобусных и школьных перевозок по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Курганской области. Об этом рассказали в областном депстрое. «В связи с устранением последствий неблагоприятных природно-климатических погодных условий, департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области с 18:00 6 ноября 2022 года снимает временные ограничения движения регулярных автобусных и школьных перевозок по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте тех, кто не сменил летнюю резину на зимнюю», — указано на сайте ведомства. Госавтоинспекция Курганской области 5 ноября ввела временное ограничение движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального значения. Позже появилось сообщение, что запрещено движение для автобусных и школьных перевозок на дорогах регионального значения. На следующий день ситуация начала стабилизироваться — часть ограничений была снята.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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