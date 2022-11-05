В Курганской области сняли все ограничения для движения по трассам

06 ноября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Возобновлено движение регулярных автобусных и школьных перевозок, сообщили в депстрое Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти региона сообщили о возобновлении движения регулярных автобусных и школьных перевозок по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Курганской области. Об этом рассказали в областном депстрое. «В связи с устранением последствий неблагоприятных природно-климатических погодных условий, департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области с 18:00 6 ноября 2022 года снимает временные ограничения движения регулярных автобусных и школьных перевозок по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте тех, кто не сменил летнюю резину на зимнюю», — указано на сайте ведомства. Госавтоинспекция Курганской области 5 ноября ввела временное ограничение движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального значения. Позже появилось сообщение, что запрещено движение для автобусных и школьных перевозок на дорогах регионального значения. На следующий день ситуация начала стабилизироваться — часть ограничений была снята.

Власти региона сообщили о возобновлении движения регулярных автобусных и школьных перевозок по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Курганской области. Об этом рассказали в областном депстрое. «В связи с устранением последствий неблагоприятных природно-климатических погодных условий, департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области с 18:00 6 ноября 2022 года снимает временные ограничения движения регулярных автобусных и школьных перевозок по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте тех, кто не сменил летнюю резину на зимнюю», — указано на сайте ведомства. Госавтоинспекция Курганской области 5 ноября ввела временное ограничение движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального значения. Позже появилось сообщение, что запрещено движение для автобусных и школьных перевозок на дорогах регионального значения. На следующий день ситуация начала стабилизироваться — часть ограничений была снята.