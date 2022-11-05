В Перми произошло ДТП с участием экипажа ДПС. Фото

06 ноября 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Сейчас полицейские устанавливают причины произошедшего Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Перми днем 6 ноября произошла авария с участием двух легковых машин и полицейского автомобиля. Об этом рассказали очевидцы произошедшего, выложив фото с места событий в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». «Автоавария произошла 6 ноября на перекрестке ул. Героев Хасана и ул. Бродовский тракт с участием автомобилей Volkswagen Polo, Hyundai Tucson и служебного автомобиля ДПС ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет, транспортные средства получили механические повреждения», — пояснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. URA.RU ранее писало, что, скрываясь от погони сотрудников полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Авария произошла в июне в Перми на кольцевом участке дороги, где пересекаются Промышленная улица и шоссе Космонавтов. А в конце октября в Пермском крае с трассы улетел большегруз, принадлежащий торговый сети «Магнит». О происшествии сообщили очевидцы Фото: telegram-канал «ЧП Пермь | новости» Машина экипажа ДПС пострадала при ДТП Фото: telegram-канал «ЧП Пермь | новости» В результате автоаварии пострадали несколько автомобилей Фото: telegram-канал «ЧП Пермь | новости»

В Перми днем 6 ноября произошла авария с участием двух легковых машин и полицейского автомобиля. Об этом рассказали очевидцы произошедшего, выложив фото с места событий в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». «Автоавария произошла 6 ноября на перекрестке ул. Героев Хасана и ул. Бродовский тракт с участием автомобилей Volkswagen Polo, Hyundai Tucson и служебного автомобиля ДПС ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет, транспортные средства получили механические повреждения», — пояснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. URA.RU ранее писало, что, скрываясь от погони сотрудников полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Авария произошла в июне в Перми на кольцевом участке дороги, где пересекаются Промышленная улица и шоссе Космонавтов. А в конце октября в Пермском крае с трассы улетел большегруз, принадлежащий торговый сети «Магнит».