05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

В Перми произошло ДТП с участием экипажа ДПС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
Сейчас полицейские устанавливают причины произошедшего Фото:

В Перми днем 6 ноября произошла авария с участием двух легковых машин и полицейского автомобиля. Об этом рассказали очевидцы произошедшего, выложив фото с места событий в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».

«Автоавария произошла 6 ноября на перекрестке ул. Героев Хасана и ул. Бродовский тракт с участием автомобилей Volkswagen Polo, Hyundai Tucson и служебного автомобиля ДПС ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет, транспортные средства получили механические повреждения», — пояснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

URA.RU ранее писало, что, скрываясь от погони сотрудников полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Авария произошла в июне в Перми на кольцевом участке дороги, где пересекаются Промышленная улица и шоссе Космонавтов. А в конце октября в Пермском крае с трассы улетел большегруз, принадлежащий торговый сети «Магнит».

О происшествии сообщили очевидцы
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Машина экипажа ДПС пострадала при ДТП
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В результате автоаварии пострадали несколько автомобилей
Фото:

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В Перми днем 6 ноября произошла авария с участием двух легковых машин и полицейского автомобиля. Об этом рассказали очевидцы произошедшего, выложив фото с места событий в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». «Автоавария произошла 6 ноября на перекрестке ул. Героев Хасана и ул. Бродовский тракт с участием автомобилей Volkswagen Polo, Hyundai Tucson и служебного автомобиля ДПС ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет, транспортные средства получили механические повреждения», — пояснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. URA.RU ранее писало, что, скрываясь от погони сотрудников полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Авария произошла в июне в Перми на кольцевом участке дороги, где пересекаются Промышленная улица и шоссе Космонавтов. А в конце октября в Пермском крае с трассы улетел большегруз, принадлежащий торговый сети «Магнит».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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