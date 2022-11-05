В Перми днем 6 ноября произошла авария с участием двух легковых машин и полицейского автомобиля. Об этом рассказали очевидцы произошедшего, выложив фото с места событий в telegram-канале «ЧП Пермь — новости».
«Автоавария произошла 6 ноября на перекрестке ул. Героев Хасана и ул. Бродовский тракт с участием автомобилей Volkswagen Polo, Hyundai Tucson и служебного автомобиля ДПС ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет, транспортные средства получили механические повреждения», — пояснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
URA.RU ранее писало, что, скрываясь от погони сотрудников полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Авария произошла в июне в Перми на кольцевом участке дороги, где пересекаются Промышленная улица и шоссе Космонавтов. А в конце октября в Пермском крае с трассы улетел большегруз, принадлежащий торговый сети «Магнит».
О происшествии сообщили очевидцы
Фото: telegram-канал «ЧП Пермь | новости»
Машина экипажа ДПС пострадала при ДТП
Фото: telegram-канал «ЧП Пермь | новости»
В результате автоаварии пострадали несколько автомобилей
В Перми днем 6 ноября произошла авария с участием двух легковых машин и полицейского автомобиля. Об этом рассказали очевидцы произошедшего, выложив фото с места событий в telegram-канале «ЧП Пермь — новости». «Автоавария произошла 6 ноября на перекрестке ул. Героев Хасана и ул. Бродовский тракт с участием автомобилей Volkswagen Polo, Hyundai Tucson и служебного автомобиля ДПС ГИБДД. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет, транспортные средства получили механические повреждения», — пояснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. URA.RU ранее писало, что, скрываясь от погони сотрудников полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Авария произошла в июне в Перми на кольцевом участке дороги, где пересекаются Промышленная улица и шоссе Космонавтов. А в конце октября в Пермском крае с трассы улетел большегруз, принадлежащий торговый сети «Магнит».