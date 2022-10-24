Грузовик сетевого гиганта улетел с пермской трассы. Видео

25 октября 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

На трассе перевернулся большегруз Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском крае с трассы улетел большегруз, принадлежащий торговый сети «Магнит». Видео с места происшествия опубликовано в сообществе «ЧП Новости Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». «25 октября. Спуск с горы перед селом Черновское, Пермский край! Перевернулся грузовик, с прицепом», — пишет автор видео в посте. Агентство направило в ГИБДД по Пермскому краю запрос. На момент публикации ответ не поступил.

В Пермском крае с трассы улетел большегруз, принадлежащий торговый сети «Магнит». Видео с места происшествия опубликовано в сообществе «ЧП Новости Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». «25 октября. Спуск с горы перед селом Черновское, Пермский край! Перевернулся грузовик, с прицепом», — пишет автор видео в посте. Агентство направило в ГИБДД по Пермскому краю запрос. На момент публикации ответ не поступил.