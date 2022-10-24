24 октября 2022

Грузовик сетевого гиганта улетел с пермской трассы. Видео

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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, трасса, перевернувшийся грузовик, самосвал, авария
На трассе перевернулся большегруз Фото:

В Пермском крае с трассы улетел большегруз, принадлежащий торговый сети «Магнит». Видео с места происшествия опубликовано в сообществе «ЧП Новости Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».

«25 октября. Спуск с горы перед селом Черновское, Пермский край! Перевернулся грузовик, с прицепом», — пишет автор видео в посте.

Агентство направило в ГИБДД по Пермскому краю запрос. На момент публикации ответ не поступил.

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В Пермском крае с трассы улетел большегруз, принадлежащий торговый сети «Магнит». Видео с места происшествия опубликовано в сообществе «ЧП Новости Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». «25 октября. Спуск с горы перед селом Черновское, Пермский край! Перевернулся грузовик, с прицепом», — пишет автор видео в посте. Агентство направило в ГИБДД по Пермскому краю запрос. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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