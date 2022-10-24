На трассе перевернулся большегруз
В Пермском крае с трассы улетел большегруз, принадлежащий торговый сети «Магнит». Видео с места происшествия опубликовано в сообществе «ЧП Новости Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».
«25 октября. Спуск с горы перед селом Черновское, Пермский край! Перевернулся грузовик, с прицепом», — пишет автор видео в посте.
Агентство направило в ГИБДД по Пермскому краю запрос. На момент публикации ответ не поступил.
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