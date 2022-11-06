США пытаются переманить азиатских партнеров России на свою сторону

06 ноября 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

США придумали способ помочь Туркмении обойти санкционное давление Фото: Владимир Андреев © URA.RU США намерены помочь Туркмении в получении выгод от санкционного режима против России. Об этом заявил помощник госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в ходе визита в Ашхабад. «Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и с деловыми кругами для того, чтобы оказать им содействие в получении большей пользы для них от санкционного режима», — заявил Лу. Его слова передает ТАСС. Он привел в пример ситуацию в Казахстане, где самые большие банки, которыми ранее владели российские бизнесмены, уже проданы казахстанским. «Альфа Банк и Сбербанк теперь в Казахстане являются казахстанскими банками, то есть казахстанские бизнесмены получили выгоду от того, что приобрели банки, которые принадлежали российским бизнесменам — а теперь принадлежат казахским», — отметил Лу. Ранее депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что у России заключено военно-техническое сотрудничество со многими странами, которые готовы подключиться к борьбе с Украиной. Это, по его словам, Китай, Иран, Сербия, Бразилия и другие.

США намерены помочь Туркмении в получении выгод от санкционного режима против России. Об этом заявил помощник госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в ходе визита в Ашхабад. «Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и с деловыми кругами для того, чтобы оказать им содействие в получении большей пользы для них от санкционного режима», — заявил Лу. Его слова передает ТАСС. Он привел в пример ситуацию в Казахстане, где самые большие банки, которыми ранее владели российские бизнесмены, уже проданы казахстанским. «Альфа Банк и Сбербанк теперь в Казахстане являются казахстанскими банками, то есть казахстанские бизнесмены получили выгоду от того, что приобрели банки, которые принадлежали российским бизнесменам — а теперь принадлежат казахским», — отметил Лу. Ранее депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что у России заключено военно-техническое сотрудничество со многими странами, которые готовы подключиться к борьбе с Украиной. Это, по его словам, Китай, Иран, Сербия, Бразилия и другие.