Глава МИД Чехии призвал пересмотреть отношения с Россией

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Евросоюз должен обновить свои принципы отношений с Россией, считает Ян Липавский Фото:

Евросоюз должен пересмотреть свою политику и меры по отношению к России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед встречей со своими коллегами в Брюсселе, на саммите глав МИД стран ЕС.

«Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России. Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности», — передает РИА «Новости» слова Липавского.

Ранее сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что единственный способ восстановить отношения России и Евросоюза — успешно завершить спецоперацию на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз опускает «железный занавес» в отношениях с Россией, пишет RT.

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Евросоюз должен пересмотреть свою политику и меры по отношению к России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед встречей со своими коллегами в Брюсселе, на саммите глав МИД стран ЕС. «Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России. Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности», — передает РИА «Новости» слова Липавского. Ранее сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что единственный способ восстановить отношения России и Евросоюза — успешно завершить спецоперацию на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз опускает «железный занавес» в отношениях с Россией, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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