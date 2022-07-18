Глава МИД Чехии призвал пересмотреть отношения с Россией

18 июля 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Евросоюз должен обновить свои принципы отношений с Россией, считает Ян Липавский Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Евросоюз должен пересмотреть свою политику и меры по отношению к России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед встречей со своими коллегами в Брюсселе, на саммите глав МИД стран ЕС. «Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России. Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности», — передает РИА «Новости» слова Липавского. Ранее сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что единственный способ восстановить отношения России и Евросоюза — успешно завершить спецоперацию на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз опускает «железный занавес» в отношениях с Россией, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз должен пересмотреть свою политику и меры по отношению к России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский перед встречей со своими коллегами в Брюсселе, на саммите глав МИД стран ЕС. «Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России. Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности», — передает РИА «Новости» слова Липавского. Ранее сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что единственный способ восстановить отношения России и Евросоюза — успешно завершить спецоперацию на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз опускает «железный занавес» в отношениях с Россией, пишет RT.