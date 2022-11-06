«Ведомости»: россияне рискуют остаться без новогодних подарков из Китая

07 ноября 2022 в 05:22 Размер текста - 17 +

Сроки ожидания товаров из Китая в Россию увеличились на 20-30% Фото: Анна Майорова © URA.RU Россияне, которые заказали новогодние подарки в китайских интернет-магазинах, могут не получить посылки вовремя. Об этом сообщили в логистическом центре Novelco. «Задержки грузов из КНР, поставляемых в Россию по железной дороге и по морю, в этом году настолько велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю. Иначе груз не успеют доставить до Нового года», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на Novelco. Основными причинами задержек товаров являются ужесточение антиковидных мер в КНР и высокая загруженность в портах Дальнего Востока. По данным газеты, суда стоят на рейдах около 30 дней, из-за чего сроки ожидания товаров из Китая в Россию увеличились на 20-30%. Годом ранее с доставкой товаров из Китая в Россию также возникли трудности. Проблемы с грузоперевозками были связаны с высоким спросом российских импортеров.

Россияне, которые заказали новогодние подарки в китайских интернет-магазинах, могут не получить посылки вовремя. Об этом сообщили в логистическом центре Novelco. «Задержки грузов из КНР, поставляемых в Россию по железной дороге и по морю, в этом году настолько велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю. Иначе груз не успеют доставить до Нового года», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на Novelco. Основными причинами задержек товаров являются ужесточение антиковидных мер в КНР и высокая загруженность в портах Дальнего Востока. По данным газеты, суда стоят на рейдах около 30 дней, из-за чего сроки ожидания товаров из Китая в Россию увеличились на 20-30%. Годом ранее с доставкой товаров из Китая в Россию также возникли трудности. Проблемы с грузоперевозками были связаны с высоким спросом российских импортеров.