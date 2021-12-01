Россияне рискуют остаться без новогодних посылок из Китая

Сроки доставки выросли из-за скопления грузов в Пусане и высокого спроса на дальневосточный маршрут Фото: Анна Майорова © URA.RU

Доставки товаров из Китая в Россию и Европу в маркетплейсах выросли до двух месяцев из-за высокой нагрузки на дальневосточные порты. Участники рынка сообщили, что проблемы с грузоперевозками связаны с высоким спросов импортеров РФ на этот маршрут и скоплением грузов в корейском порту Пусан, которое произошло из-за тайфунов.

«Большинство морских линий приостановили букинги контейнеров и собственные судозаходы в порты Дальнего Востока. Помимо этого, часть терминалов порта Владивостока и порта „Восточный“ прекратила принимать контейнеры в принципе, что привело к общим задержкам от одного до двух месяцев», — цитирует РИА Новости менеджера по развитию морского фрахта DHL Global Forwarding Дмитрия Рака.

Он подчеркнул, что пока ситуация на Дальнем Востоке не стабилизировалась. Более того, она усугубляется погодными условиями. Так, задержку грузов в Пусане вызвал августовский тайфун Омаис, а затем — тайфун Чанту, который пришел в регион в сентябре. В Минтрансе РФ при этом предполагают, что полная нормализация доставки грузов из Приморья в порты России ожидается в декабре.

По словам Рака, DHL Global Forwarding решила воспользоваться альтернативными путями доставки — через порты Северной Европы и прямой железнодорожный контейнерный сервис. Гендиректор FMG Transport Service Александр Тарасенков отметил, что в портах Санкт-Петербурга и Новороссийска заторов не ожидается, даже если грузопоток с Дальнего Востока уйдет на них.

Ранее стало известно, что россияне потратили рекордную сумму в период распродажи 11 и 12 ноября на AliExpress. Всего было сделано около 25,6 миллиона заказов на сумму 33,3 миллиарда рублей. При этом сильно вырос оборот российских продавцов — на 136%, уточнил генеральный директор российского отделения AliExpress Дмитрий Сергеев. Наибольшим спросом у граждан РФ пользовались товары для дома, электроника и телефоны, а также косметика, ювелирные изделия и аксессуары, передает телеканал 360.