06 ноября 2022

Байден чуть не упал со сцены из-за неопознанного предмета. Видео

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Во время своего выступления Байдена отвлек черный предмет на сцене Фото:

Президент США Джо Байден едва не упал во время своего выступления в Нью-Йорке из-за предмета на сцене. Об этом сообщает The Daily Mail.

«Упс, наступил на… Что это? Оно черное… В любом случае», — прокомментировал Байден свое замешательство, после чего продолжил выступление.

Ранее британский таблоид сообщал о том, что Байден заблудился на лужайке Белого дома. А после своего выступления в Бостоне он не смог самостоятельно уйти, сообщает RT. Байден является самым пожилым президентом в истории Соединенных Штатов. 20 ноября ему исполнится 80 лет.

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Президент США Джо Байден едва не упал во время своего выступления в Нью-Йорке из-за предмета на сцене. Об этом сообщает The Daily Mail. «Упс, наступил на… Что это? Оно черное… В любом случае», — прокомментировал Байден свое замешательство, после чего продолжил выступление. Ранее британский таблоид сообщал о том, что Байден заблудился на лужайке Белого дома. А после своего выступления в Бостоне он не смог самостоятельно уйти, сообщает RT. Байден является самым пожилым президентом в истории Соединенных Штатов. 20 ноября ему исполнится 80 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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