Во время своего выступления Байдена отвлек черный предмет на сцене
Президент США Джо Байден едва не упал во время своего выступления в Нью-Йорке из-за предмета на сцене. Об этом сообщает The Daily Mail.
«Упс, наступил на… Что это? Оно черное… В любом случае», — прокомментировал Байден свое замешательство, после чего продолжил выступление.
Ранее британский таблоид сообщал о том, что Байден заблудился на лужайке Белого дома. А после своего выступления в Бостоне он не смог самостоятельно уйти, сообщает RT. Байден является самым пожилым президентом в истории Соединенных Штатов. 20 ноября ему исполнится 80 лет.
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