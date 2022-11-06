Байден чуть не упал со сцены из-за неопознанного предмета. Видео 07 ноября 2022 в 09:51 Размер текста - 17 + Во время своего выступления Байдена отвлек черный предмет на сцене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент США Джо Байден едва не упал во время своего выступления в Нью-Йорке из-за предмета на сцене. Об этом сообщает The Daily Mail. «Упс, наступил на… Что это? Оно черное… В любом случае», — прокомментировал Байден свое замешательство, после чего продолжил выступление. Ранее британский таблоид сообщал о том, что Байден заблудился на лужайке Белого дома. А после своего выступления в Бостоне он не смог самостоятельно уйти, сообщает RT. Байден является самым пожилым президентом в истории Соединенных Штатов. 20 ноября ему исполнится 80 лет. Президент США Джо Байден едва не упал во время своего выступления в Нью-Йорке из-за предмета на сцене. Об этом сообщает The Daily Mail. «Упс, наступил на… Что это? Оно черное… В любом случае», — прокомментировал Байден свое замешательство, после чего продолжил выступление. Ранее британский таблоид сообщал о том, что Байден заблудился на лужайке Белого дома. А после своего выступления в Бостоне он не смог самостоятельно уйти, сообщает RT. Байден является самым пожилым президентом в истории Соединенных Штатов. 20 ноября ему исполнится 80 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям