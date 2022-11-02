Власти ЯНАО рассказали, сколько срочников отправятся служить в армию

Отправка первой группы призывников состоится 9 ноября
Менее тысячи новобранцев из ЯНАО отправятся для прохождения службы в разные регионы России. Об этом рассказал окружной военный комиссар, полковник Михаил Торовин на брифинге в пресс-центре ИА «Север-Пресс».
«В военные части отправятся менее одной тысячи новобранцев ЯНАО. География будущей службы северян обширная — от Калининградской области до Владивостока», — приводит слова Торовина «Север-Пресс».
Он отметил, что также будет набор и флота автономного округа. Отправка первой группы новобранцев из Ямала ожидается 9 ноября.
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