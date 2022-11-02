02 ноября 2022

Власти ЯНАО рассказали, сколько срочников отправятся служить в армию

В ЯНАО призвали менее тысячи новобранцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армейская одежда
Отправка первой группы призывников состоится 9 ноября Фото:

Менее тысячи новобранцев из ЯНАО отправятся для прохождения службы в разные регионы России. Об этом рассказал окружной военный комиссар, полковник Михаил Торовин на брифинге в пресс-центре ИА «Север-Пресс».

«В военные части отправятся менее одной тысячи новобранцев ЯНАО. География будущей службы северян обширная — от Калининградской области до Владивостока», — приводит слова Торовина «Север-Пресс».

Он отметил, что также будет набор и флота автономного округа. Отправка первой группы новобранцев из Ямала ожидается 9 ноября.

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Менее тысячи новобранцев из ЯНАО отправятся для прохождения службы в разные регионы России. Об этом рассказал окружной военный комиссар, полковник Михаил Торовин на брифинге в пресс-центре ИА «Север-Пресс». «В военные части отправятся менее одной тысячи новобранцев ЯНАО. География будущей службы северян обширная — от Калининградской области до Владивостока», — приводит слова Торовина «Север-Пресс». Он отметил, что также будет набор и флота автономного округа. Отправка первой группы новобранцев из Ямала ожидается 9 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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