06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Тюменские военные раскрыли, кто из срочников подлежит альтернативной службе

Тюменские срочники могут выбрать альтернативную службу исходя из убеждений
© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон Тввику. Тюмень , армия, военные, солдаты, пули, пулеметная лента, солдат, служба в армии, мобилизованные
Для прохождения альтернативной службы призывникам необходимо обратиться в военкомат Фото:

Тюменские призывники могут выбрать альтернативную гражданскую службу вместо военной по религиозным убеждениям, либо образу жизни. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате. Ранее агентство писало о том, что 1 ноября в регионе началась осенняя призывная кампания.

«Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если: несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. А также, если он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами», — сообщили агентству в Военном комиссариате Тюменской области.

Там добавили, что для прохождения альтернативной службы призывникам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в военкомат. При этом, необходимо будет обосновать, что несение военной службы действительно противоречит их убеждениям или вероисповеданию.

Ранее URA.RU писало о том, что во время осенней призывной кампании ряды Вооруженных сил РФ пополнят 1600 жителей Тюменской области. Призванные на срочную службу тюменцы направляются во все рода и виды войск: в частности, в РВСН, ВДВ, ВМФ и т. д.

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Тюменские призывники могут выбрать альтернативную гражданскую службу вместо военной по религиозным убеждениям, либо образу жизни. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате. Ранее агентство писало о том, что 1 ноября в регионе началась осенняя призывная кампания. «Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если: несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. А также, если он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами», — сообщили агентству в Военном комиссариате Тюменской области. Там добавили, что для прохождения альтернативной службы призывникам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в военкомат. При этом, необходимо будет обосновать, что несение военной службы действительно противоречит их убеждениям или вероисповеданию. Ранее URA.RU писало о том, что во время осенней призывной кампании ряды Вооруженных сил РФ пополнят 1600 жителей Тюменской области. Призванные на срочную службу тюменцы направляются во все рода и виды войск: в частности, в РВСН, ВДВ, ВМФ и т. д.
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