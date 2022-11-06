Тюменские военные раскрыли, кто из срочников подлежит альтернативной службе

Тюменские срочники могут выбрать альтернативную службу исходя из убеждений

Для прохождения альтернативной службы призывникам необходимо обратиться в военкомат Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские призывники могут выбрать альтернативную гражданскую службу вместо военной по религиозным убеждениям, либо образу жизни. Об этом URA.RU рассказали в областном военкомате. Ранее агентство писало о том, что 1 ноября в регионе началась осенняя призывная кампания.

«Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если: несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. А также, если он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами», — сообщили агентству в Военном комиссариате Тюменской области.

Там добавили, что для прохождения альтернативной службы призывникам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в военкомат. При этом, необходимо будет обосновать, что несение военной службы действительно противоречит их убеждениям или вероисповеданию.

Ранее URA.RU писало о том, что во время осенней призывной кампании ряды Вооруженных сил РФ пополнят 1600 жителей Тюменской области. Призванные на срочную службу тюменцы направляются во все рода и виды войск: в частности, в РВСН, ВДВ, ВМФ и т. д.