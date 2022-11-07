Челябинский единоросс дал старт предвыборной кампании в Тюмени

Депутат Челябинского заксобрания Дамир Утарбеков провел обучение для тюменских молодогвардейцев
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ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора Владимира Якушева. Тюмень, бюллетени, 18 марта, выборы 2018, избирательный участок, выборы президента, голосование, урна для голосования
Ближайшие выборы в Тюменской области пройдут в сентябре 2023 года Фото:

Депутат Челябинского заксобрания Дамир Утарбеков провел обучение для тюменских молодогвардейцев. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении МГЕР. Парламентарий рассказал тюменцам об особенностях ближайшего электорального цикла.

«Молодые политики встретились с Дамиром Утарбековым — депутатом законодательного собрания Челябинской области, членом политического совета „Молодой гвардии Единой России“. Спикер рассказал о действующих возможностях и вызовах в рамках ближайшего электорального цикла, возможностях в рамках работы в команде МГЕР. Участники проекта освоили азы в начале продвижения кандидата и тактику проведения избирательной кампании», — рассказали в реготделении.

Кроме того, перед тюменцами выступила Виктория Елизарова, финалист проекта «Мастерская новых медиа». Она рассказала молодогвардейцам о формировании личного бренда и имиджа.

Ближайшие выборы в Тюменской области пройдут в сентябре 2023 года. Тюменцам предстоит избрать новый созыв гордумы областной столицы и губернатора.

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Депутат Челябинского заксобрания Дамир Утарбеков провел обучение для тюменских молодогвардейцев. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении МГЕР. Парламентарий рассказал тюменцам об особенностях ближайшего электорального цикла. «Молодые политики встретились с Дамиром Утарбековым — депутатом законодательного собрания Челябинской области, членом политического совета „Молодой гвардии Единой России“. Спикер рассказал о действующих возможностях и вызовах в рамках ближайшего электорального цикла, возможностях в рамках работы в команде МГЕР. Участники проекта освоили азы в начале продвижения кандидата и тактику проведения избирательной кампании», — рассказали в реготделении. Кроме того, перед тюменцами выступила Виктория Елизарова, финалист проекта «Мастерская новых медиа». Она рассказала молодогвардейцам о формировании личного бренда и имиджа. Ближайшие выборы в Тюменской области пройдут в сентябре 2023 года. Тюменцам предстоит избрать новый созыв гордумы областной столицы и губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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