06 ноября 2022
05 ноября 2022

Челябинцы отправили тепловизор и рации бойцам в зону СВО. Фото, видео

Челябинцы отправили тепловизор и рации бойцам в зону СВО. Фото, видео
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы. Екатеринбург, танкисты, солдаты, связь, рация, танковый корпус, военнослужащие, военная служба, солдат
Груз будет доставлен на фронт 12 ноября Фото:

Челябинцы отправили тепловизор и рации бойцам в зону СВО (специальной военной операции). Груз весом 600 килограммов был отправлен в Белгород 5 ноября, сообщила URA.RU волонтер Надежда Солдатенкова.

«Мы отправили груз в 600 килограммов в Белгород. Необходимые вещи будут доставлены ремонтной бригаде, Росгвардии, пограничникам и мотострелкам, а также в полевой госпиталь», — сообщила Солдатенкова.

По запросу мобилизованных земляков челябинские волонтеры в Белгородскую область отправили тепловизор, усилители сигнала, рации, пауэрбанки, автомобильные аккумуляторы, наборы инструментов и болгарки. Также в посылке есть письма от близких и теплые вещи, зимние горки, толстовки флисовые, берцы и сапоги, термобелье, спальные мешки, туристические коврики, продукты и медикаменты.

Для госпиталя волонтеры собрали также все самое необходимое: перевязочный материал, крафтпакеты для стерилизации, медикаменты, кожные антисептики, шапочки, маски и перчатки для персонала. Ожидается, что груз будет доставлен на фронт 12 ноября.

Для госпиталя волонтеры собрали также все самое необходимое: перевязочный материал, крафтпакеты для стерилизации, медикаменты, кожные антисептики, шапочки, маски и перчатки для персонала
Фото:
Груз весом 600 килограммов был отправлен в Белгород 5 ноября
Фото:
Также в посылке есть письма от близких и теплые вещи
Фото:

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Челябинцы отправили тепловизор и рации бойцам в зону СВО (специальной военной операции). Груз весом 600 килограммов был отправлен в Белгород 5 ноября, сообщила URA.RU волонтер Надежда Солдатенкова. «Мы отправили груз в 600 килограммов в Белгород. Необходимые вещи будут доставлены ремонтной бригаде, Росгвардии, пограничникам и мотострелкам, а также в полевой госпиталь», — сообщила Солдатенкова. По запросу мобилизованных земляков челябинские волонтеры в Белгородскую область отправили тепловизор, усилители сигнала, рации, пауэрбанки, автомобильные аккумуляторы, наборы инструментов и болгарки. Также в посылке есть письма от близких и теплые вещи, зимние горки, толстовки флисовые, берцы и сапоги, термобелье, спальные мешки, туристические коврики, продукты и медикаменты. Для госпиталя волонтеры собрали также все самое необходимое: перевязочный материал, крафтпакеты для стерилизации, медикаменты, кожные антисептики, шапочки, маски и перчатки для персонала. Ожидается, что груз будет доставлен на фронт 12 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...