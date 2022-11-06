Челябинцы отправили тепловизор и рации бойцам в зону СВО. Фото, видео

Груз будет доставлен на фронт 12 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинцы отправили тепловизор и рации бойцам в зону СВО (специальной военной операции). Груз весом 600 килограммов был отправлен в Белгород 5 ноября, сообщила URA.RU волонтер Надежда Солдатенкова.

«Мы отправили груз в 600 килограммов в Белгород. Необходимые вещи будут доставлены ремонтной бригаде, Росгвардии, пограничникам и мотострелкам, а также в полевой госпиталь», — сообщила Солдатенкова.

По запросу мобилизованных земляков челябинские волонтеры в Белгородскую область отправили тепловизор, усилители сигнала, рации, пауэрбанки, автомобильные аккумуляторы, наборы инструментов и болгарки. Также в посылке есть письма от близких и теплые вещи, зимние горки, толстовки флисовые, берцы и сапоги, термобелье, спальные мешки, туристические коврики, продукты и медикаменты.

Для госпиталя волонтеры собрали также все самое необходимое: перевязочный материал, крафтпакеты для стерилизации, медикаменты, кожные антисептики, шапочки, маски и перчатки для персонала. Ожидается, что груз будет доставлен на фронт 12 ноября.

Для госпиталя волонтеры собрали также все самое необходимое: перевязочный материал, крафтпакеты для стерилизации, медикаменты, кожные антисептики, шапочки, маски и перчатки для персонала Фото: Надежда Солдатенкова

Груз весом 600 килограммов был отправлен в Белгород 5 ноября Фото: Надежда Солдатенкова