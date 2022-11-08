Мэрию в ЯНАО покинула чиновница, отвечающая за образование в районе

Мэрию в ЯНАО покинул чиновница, отвечающая за образование в районе

09 ноября 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Надымский район остался без начальника департамента образования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Начальник департамента образования Надымского района ЯНАО Людмила Марченко подала в отставку. Как сообщили URA.RU в администрации города, чиновница ушла с поста в связи с выходом на пенсию. «Должность начальника департамента образования администрации Надымского района замещала Марченко Людмила Михайловна. Она уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — сообщили агентству в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии Надыма массово увольняются учителя. Родители школьников говорят, что учителя не задерживаются дольше, чем на месяц, из-за чего страдает успеваемость у детей.

Начальник департамента образования Надымского района ЯНАО Людмила Марченко подала в отставку. Как сообщили URA.RU в администрации города, чиновница ушла с поста в связи с выходом на пенсию. «Должность начальника департамента образования администрации Надымского района замещала Марченко Людмила Михайловна. Она уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — сообщили агентству в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии Надыма массово увольняются учителя. Родители школьников говорят, что учителя не задерживаются дольше, чем на месяц, из-за чего страдает успеваемость у детей.