Мэрию в ЯНАО покинула чиновница, отвечающая за образование в районе

Надымский район остался без начальника департамента образования
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
Начальник департамента образования Надымского района ЯНАО Людмила Марченко подала в отставку. Как сообщили URA.RU в администрации города, чиновница ушла с поста в связи с выходом на пенсию.
«Должность начальника департамента образования администрации Надымского района замещала Марченко Людмила Михайловна. Она уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — сообщили агентству в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии Надыма массово увольняются учителя. Родители школьников говорят, что учителя не задерживаются дольше, чем на месяц, из-за чего страдает успеваемость у детей.
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