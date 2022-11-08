08 ноября 2022

Мэрию в ЯНАО покинула чиновница, отвечающая за образование в районе

Мэрию в ЯНАО покинул чиновница, отвечающая за образование в районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, чиновники, совещание, заседание, руки, шариоквая ручка
Надымский район остался без начальника департамента образования Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Начальник департамента образования Надымского района ЯНАО Людмила Марченко подала в отставку. Как сообщили URA.RU в администрации города, чиновница ушла с поста в связи с выходом на пенсию.

«Должность начальника департамента образования администрации Надымского района замещала Марченко Людмила Михайловна. Она уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии Надыма массово увольняются учителя. Родители школьников говорят, что учителя не задерживаются дольше, чем на месяц, из-за чего страдает успеваемость у детей.

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Начальник департамента образования Надымского района ЯНАО Людмила Марченко подала в отставку. Как сообщили URA.RU в администрации города, чиновница ушла с поста в связи с выходом на пенсию. «Должность начальника департамента образования администрации Надымского района замещала Марченко Людмила Михайловна. Она уволилась по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», — сообщили агентству в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в гимназии Надыма массово увольняются учителя. Родители школьников говорят, что учителя не задерживаются дольше, чем на месяц, из-за чего страдает успеваемость у детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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