Родители гимназистов в ЯНАО пожаловались на текучку учителей

Из гимназии Надыма увольняются учителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Надымской гимназии массово увольняются учителя. Как сообщила URA.RU одна из родительниц, педагоги в образовательном учреждении не задерживаются больше, чем на пару месяцев.

«Последние два года постоянно меняются учителя. Приходит педагог, пару месяцев поработает и уходит. Вот недавно у нас пришла учительница с Пангоды, только привыкли, вроде все хорошо, и опять узнаем, что у нас снова нет учителя. Эта текучка сказывается на успеваемости, по крайней мере, моего ребенка», — рассказала агентству женщина на правах анонимности.

Также родительница сообщила, что у начальных классов, как и у старшеклассников, предметы ведут разные учителя. «У начального звена все предметы ведут разные преподаватели. Когда учителя меняются и ходят разные преподаватели в разы увеличивается объем домашнего задания. Мы сразу съезжаем по успеваемости на тройки, хотя до этого только четверки и пятерки были», — добавила женщина.

Причину увольнения педагогов надымчанка не знает. В департаменте образования агентству пообещали прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что количество учителей, желающих переехать в ЯНАО из других регионов, растет. На одно вакантное место претендовали почти 16 учителей. Надым оказался на втором месте по популярности у учителей русского языка и литературы.

Обновлено в 19:10

«За последние три года состав учителей начальных классов Гимназии Надыма стабилен. В 2019 году два педагога ушли в декретный отпуск, один вышел на пенсию. В 2020 году — увольнений не было, в 2021 году один учитель уволился по собственному желанию в связи с выездом из региона», — ответили в департаменте.

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