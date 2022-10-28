Адвокат Собчак опроверг информацию об обвинении журналистки

Ксения Собчак не привлекается по делу о вымогательстве, сообщил Сергей Бадмшин
новость из сюжетаДело Ксении Собчак
Журналистка Ксения Собчак не имеет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу о вымогательстве, связанном с компанией «Ростех». Об этом заявил ее адвокат Сергей Бадмшин.
«У Собчак не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу. Привлечены по этому делу только два лица. Это мне известно из материалов дела и следствия», — заявил Сергей Бадмшин в разговоре с «Осторожно, новости».
Ранее сообщалось, что Собчак якобы стала подозреваемой по делу о крупном вымогательстве. Журналистка перебралась из России в Литву после задержания коммерческого директора «Осторожно Media» Кирилла Суханова. Источник РБК в МВД РФ сообщил, что Собчак не является подозреваемой.
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