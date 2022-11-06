Курганские власти показали полпреду, как ремонтируют подаренный стадион. Видео

Уральский полпред Владимир Якушев приехал на курганский стадион

07 ноября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Владимиру Якушеву (справа в очках) показали работы на курганском стадионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 7 ноября посмотрел, как в Кургане идет ремонт стадиона «Локомотив». Экскурсию по объекту, который ранее представители РЖД передали местным властям, провели губернатор региона Вадим Шумков, глава города Елена Ситникова и подрядчик, передает корреспондент URA.RU. «Владимира Якушева сопровождали глава региона Вадим Шумков, мэр Кургана Елена Ситникова, главный федеральный инспектор Артем Пушкин — представитель компании-подрядчика, которая занимается благоустройством стадиона. Глава города рассказала, какие работы уже завершены на объекте и что планируется еще сделать», — сообщает корреспондент URA.RU. На стадионе установили уличные тренажеры, монтируют площадку для экстремальных видов спорта, заканчивают трибуны. URA.RU писало, что в августе прошлого года представители РЖД передали стадион «Локомотив» местным властям. Благоустройством объекта занимается компания «Билдинг Технолоджис» из Москвы. Ранее сообщалось, что Якушев приехал в Курганскую область 7 ноября. Он посетил завод «Курганмашзавод». Также в планах у полпреда провести встречу с Шумковым.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 7 ноября посмотрел, как в Кургане идет ремонт стадиона «Локомотив». Экскурсию по объекту, который ранее представители РЖД передали местным властям, провели губернатор региона Вадим Шумков, глава города Елена Ситникова и подрядчик, передает корреспондент URA.RU. «Владимира Якушева сопровождали глава региона Вадим Шумков, мэр Кургана Елена Ситникова, главный федеральный инспектор Артем Пушкин — представитель компании-подрядчика, которая занимается благоустройством стадиона. Глава города рассказала, какие работы уже завершены на объекте и что планируется еще сделать», — сообщает корреспондент URA.RU. На стадионе установили уличные тренажеры, монтируют площадку для экстремальных видов спорта, заканчивают трибуны. URA.RU писало, что в августе прошлого года представители РЖД передали стадион «Локомотив» местным властям. Благоустройством объекта занимается компания «Билдинг Технолоджис» из Москвы. Ранее сообщалось, что Якушев приехал в Курганскую область 7 ноября. Он посетил завод «Курганмашзавод». Также в планах у полпреда провести встречу с Шумковым.