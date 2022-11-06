Челябинский губернатор запустил спецпроверки после пожара в ночном клубе Костромы

07 ноября 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Текслера, долгое отсутствие проверок может привести к возникновению нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 ноября в ходе аппаратного совещания поручил провести проверки коммерческой недвижимости. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, инспекция заведений проводится чтобы избежать повторения трагедии в ночном клубе Костромы. «Несколько лет назад в рамках поддержки бизнеса был введен запрет на проверки для индивидуальных предпринимателей, малых предпринимателей. Договорились с коллегами из МЧС и прокуратуры провести профилактический осмотр этих объектов», — приводит слова губернатора его пресс-служба. Текслер отметил, что мораторий на проверки бизнеса может привести к возникновению нарушений, которые в свою очередь ставят под вопрос безопасность посетителей. При проверках будут присутствовать собственники и руководители учреждений. Они, по словам губернатора, также заинтересованы в безопасности своих объектов. Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошел в ночь с 4 на 5 ноября. В нем погибли 15 человек. По предварительным данным, причиной возгорание стало использование пиротехники. Сотрудники полиции по горячим следам выявили и задержали подозреваемого Станислава Ионкина. Суд отправил его в СИЗО сроком на два месяца.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 ноября в ходе аппаратного совещания поручил провести проверки коммерческой недвижимости. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, инспекция заведений проводится чтобы избежать повторения трагедии в ночном клубе Костромы. «Несколько лет назад в рамках поддержки бизнеса был введен запрет на проверки для индивидуальных предпринимателей, малых предпринимателей. Договорились с коллегами из МЧС и прокуратуры провести профилактический осмотр этих объектов», — приводит слова губернатора его пресс-служба. Текслер отметил, что мораторий на проверки бизнеса может привести к возникновению нарушений, которые в свою очередь ставят под вопрос безопасность посетителей. При проверках будут присутствовать собственники и руководители учреждений. Они, по словам губернатора, также заинтересованы в безопасности своих объектов. Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошел в ночь с 4 на 5 ноября. В нем погибли 15 человек. По предварительным данным, причиной возгорание стало использование пиротехники. Сотрудники полиции по горячим следам выявили и задержали подозреваемого Станислава Ионкина. Суд отправил его в СИЗО сроком на два месяца.