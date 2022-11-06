06 ноября 2022
05 ноября 2022

Челябинский губернатор запустил спецпроверки после пожара в ночном клубе Костромы

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Презентация проекта по созданию кампуса мирового уровня в Челябинске. Челябинск, текслер алексей
По словам Алексея Текслера, долгое отсутствие проверок может привести к возникновению нарушений Фото:
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В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 ноября в ходе аппаратного совещания поручил провести проверки коммерческой недвижимости. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, инспекция заведений проводится чтобы избежать повторения трагедии в ночном клубе Костромы.

«Несколько лет назад в рамках поддержки бизнеса был введен запрет на проверки для индивидуальных предпринимателей, малых предпринимателей. Договорились с коллегами из МЧС и прокуратуры провести профилактический осмотр этих объектов», — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Текслер отметил, что мораторий на проверки бизнеса может привести к возникновению нарушений, которые в свою очередь ставят под вопрос безопасность посетителей. При проверках будут присутствовать собственники и руководители учреждений. Они, по словам губернатора, также заинтересованы в безопасности своих объектов.

Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошел в ночь с 4 на 5 ноября. В нем погибли 15 человек. По предварительным данным, причиной возгорание стало использование пиротехники. Сотрудники полиции по горячим следам выявили и задержали подозреваемого Станислава Ионкина. Суд отправил его в СИЗО сроком на два месяца.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 ноября в ходе аппаратного совещания поручил провести проверки коммерческой недвижимости. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, инспекция заведений проводится чтобы избежать повторения трагедии в ночном клубе Костромы. «Несколько лет назад в рамках поддержки бизнеса был введен запрет на проверки для индивидуальных предпринимателей, малых предпринимателей. Договорились с коллегами из МЧС и прокуратуры провести профилактический осмотр этих объектов», — приводит слова губернатора его пресс-служба. Текслер отметил, что мораторий на проверки бизнеса может привести к возникновению нарушений, которые в свою очередь ставят под вопрос безопасность посетителей. При проверках будут присутствовать собственники и руководители учреждений. Они, по словам губернатора, также заинтересованы в безопасности своих объектов. Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошел в ночь с 4 на 5 ноября. В нем погибли 15 человек. По предварительным данным, причиной возгорание стало использование пиротехники. Сотрудники полиции по горячим следам выявили и задержали подозреваемого Станислава Ионкина. Суд отправил его в СИЗО сроком на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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