06 ноября 2022

Арестован подозреваемый в поджоге ночного клуба в Костроме

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Подозреваемый в поджоге клуба арестован на 2 месяца Фото:
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В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар

Подозреваемый в поджоге клуба «Полигон» в Костроме, где погибли 15 человек, арестован на 2 месяца. Об этом сообщает ТАСС.

«Ярославский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца Станислава Ионкина. Предположительно, устроившего пожар в клубе „Полигон“ в Костроме», — пишет агентство в своем telegram-канале.

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Пожар в ночном клубе в Костроме: главное к этому часу

Пожар в клубе «Полигон» произошел 5 ноября. Причиной пожара в ночном клубе стало использование пиротехники. Ионкин, подозреваемый в совершении выстрела из охотничьей ракетницы в клубе, был задержан по горячим следам в этот же день. Он пробудет под стражей до 5 января 2023 года, сообщает RT. Арестована также и директор сгоревшего клуба.

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Подозреваемый в поджоге клуба «Полигон» в Костроме, где погибли 15 человек, арестован на 2 месяца. Об этом сообщает ТАСС. «Ярославский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца Станислава Ионкина. Предположительно, устроившего пожар в клубе „Полигон“ в Костроме», — пишет агентство в своем telegram-канале. Пожар в клубе «Полигон» произошел 5 ноября. Причиной пожара в ночном клубе стало использование пиротехники. Ионкин, подозреваемый в совершении выстрела из охотничьей ракетницы в клубе, был задержан по горячим следам в этот же день. Он пробудет под стражей до 5 января 2023 года, сообщает RT. Арестована также и директор сгоревшего клуба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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