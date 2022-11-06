Оборудование призвано помочь российским военнослужащим справиться с противником Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы 90-й танковой дивизии из Чебаркуля Челябинской области, которые в настоящий момент находятся в зоне проведения СВО, показали оборудование, которое им прислало правительство региона в лице губернатора Алексея Текслера. Военнослужащие поблагодарили главу региона, выразив уверенность в победе.

«Хотим выразить благодарность за оказанную помощь в нашем нелегком деле губернатору Алексею Текслеру. Ваша поддержка очень важна для нас. Наше дело правое. Победа будет за нами», — сообщили военнослужащие дивизии на видео.

В пресс-службе правительства региона URA.RU сообщили, что от губернатора бойцам в зону СВО отправили квадрокоптеры и тепловизоры. Также на фронт отправили палатки, печки-буржуйки, тепловые пушки, спальные мешки, теплое белье, ручной инструмент, электроинструмент, продукты питания. Как отметили в правительстве, список всего необходимого составлял командир добровольческого батальона «Южноуралец».

Ранее челябинские волонтеры отправили в зону СВО гуманитарный груз общим весом 600 килограммов. По запросу военнослужащих волонтеры собрали тепловизоры, усилители сигнала, рации, пауэрбанки, автомобильные аккумуляторы, наборы инструментов и болгарки. Также в груз вошли теплые вещи, термобелье, зимняя обувь, спальные мешки.