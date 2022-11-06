06 ноября 2022

Челябинские танкисты в зоне СВО показали прицелы и коптеры от губернатора Текслера. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, война, квадрокоптер, разведка
Оборудование призвано помочь российским военнослужащим справиться с противником Фото:
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Бойцы 90-й танковой дивизии из Чебаркуля Челябинской области, которые в настоящий момент находятся в зоне проведения СВО, показали оборудование, которое им прислало правительство региона в лице губернатора Алексея Текслера. Военнослужащие поблагодарили главу региона, выразив уверенность в победе.

«Хотим выразить благодарность за оказанную помощь в нашем нелегком деле губернатору Алексею Текслеру. Ваша поддержка очень важна для нас. Наше дело правое. Победа будет за нами», — сообщили военнослужащие дивизии на видео.

В пресс-службе правительства региона URA.RU сообщили, что от губернатора бойцам в зону СВО отправили квадрокоптеры и тепловизоры. Также на фронт отправили палатки, печки-буржуйки, тепловые пушки, спальные мешки, теплое белье, ручной инструмент, электроинструмент, продукты питания. Как отметили в правительстве, список всего необходимого составлял командир добровольческого батальона «Южноуралец».

Ранее челябинские волонтеры отправили в зону СВО гуманитарный груз общим весом 600 килограммов. По запросу военнослужащих волонтеры собрали тепловизоры, усилители сигнала, рации, пауэрбанки, автомобильные аккумуляторы, наборы инструментов и болгарки. Также в груз вошли теплые вещи, термобелье, зимняя обувь, спальные мешки.

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Бойцы 90-й танковой дивизии из Чебаркуля Челябинской области, которые в настоящий момент находятся в зоне проведения СВО, показали оборудование, которое им прислало правительство региона в лице губернатора Алексея Текслера. Военнослужащие поблагодарили главу региона, выразив уверенность в победе. «Хотим выразить благодарность за оказанную помощь в нашем нелегком деле губернатору Алексею Текслеру. Ваша поддержка очень важна для нас. Наше дело правое. Победа будет за нами», — сообщили военнослужащие дивизии на видео. В пресс-службе правительства региона URA.RU сообщили, что от губернатора бойцам в зону СВО отправили квадрокоптеры и тепловизоры. Также на фронт отправили палатки, печки-буржуйки, тепловые пушки, спальные мешки, теплое белье, ручной инструмент, электроинструмент, продукты питания. Как отметили в правительстве, список всего необходимого составлял командир добровольческого батальона «Южноуралец». Ранее челябинские волонтеры отправили в зону СВО гуманитарный груз общим весом 600 килограммов. По запросу военнослужащих волонтеры собрали тепловизоры, усилители сигнала, рации, пауэрбанки, автомобильные аккумуляторы, наборы инструментов и болгарки. Также в груз вошли теплые вещи, термобелье, зимняя обувь, спальные мешки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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