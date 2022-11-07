Ветеран ЧВК «Вагнера» из ХМАО описал главную опасность на фронте

08 ноября 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Подорваться в секторе СВО можно где угодно, даже не заметив мины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь», который уже больше десятилетия выполняет боевые задачи, предупредил о главной опасности, которая может грозить мобилизованным на фронте. Речь идет о минах, большинство из которых враг искусно маскирует. Об этом военный специалист сообщил корреспонденту URA.RU. «Нельзя подбирать с земли ничего! Даже если нашли рожок от автомата, граната лежит на земле, пусть они лежат. Подбирать ничего не нужно, потому что все, практически, заминировано. К этому рожку, получается может вести леска от мини-заряда. Убить, может, и не убьет, а кисть и ступню оторвет. У многих с гражданки привычка осталась. Вот лежит на земле кукла, игрушка детская — боец пнул ее, а там „лепесток“ был (противопехотная фугасная мина нажимного действия — прим. URA.RU) и пол-ноги оторвало», — говорит вагнеровец. С наступлением осени в опавшей листве также много замаскированных взрывных зарядов. Поэтому лучше не ходить без надобности в лесопарковой полосе. Еще ветеран ЧВК советует оставить некоторые гражданские привычки. «Лучше ходить по асфальту. И вот привычку пинать что-то на пути лучше оставить», — дополняет вагнеровец. Мобилизованным, попавшим в сектор СВО, он советует быть предельно внимательными и слушать командиров с боевым опытом. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь», который уже несколько лет выполняет боевые задачи в компании, описал принципы отбора в компанию. Чтобы попасть в ряды вагнеровцев, нужно иметь хоть какие-то военные навыки. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь», который уже больше десятилетия выполняет боевые задачи, предупредил о главной опасности, которая может грозить мобилизованным на фронте. Речь идет о минах, большинство из которых враг искусно маскирует. Об этом военный специалист сообщил корреспонденту URA.RU. «Нельзя подбирать с земли ничего! Даже если нашли рожок от автомата, граната лежит на земле, пусть они лежат. Подбирать ничего не нужно, потому что все, практически, заминировано. К этому рожку, получается может вести леска от мини-заряда. Убить, может, и не убьет, а кисть и ступню оторвет. У многих с гражданки привычка осталась. Вот лежит на земле кукла, игрушка детская — боец пнул ее, а там „лепесток“ был (противопехотная фугасная мина нажимного действия — прим. URA.RU) и пол-ноги оторвало», — говорит вагнеровец. С наступлением осени в опавшей листве также много замаскированных взрывных зарядов. Поэтому лучше не ходить без надобности в лесопарковой полосе. Еще ветеран ЧВК советует оставить некоторые гражданские привычки. «Лучше ходить по асфальту. И вот привычку пинать что-то на пути лучше оставить», — дополняет вагнеровец. Мобилизованным, попавшим в сектор СВО, он советует быть предельно внимательными и слушать командиров с боевым опытом. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь», который уже несколько лет выполняет боевые задачи в компании, описал принципы отбора в компанию. Чтобы попасть в ряды вагнеровцев, нужно иметь хоть какие-то военные навыки. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.