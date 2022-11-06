Мобилизованные пермяки получат по 100 тысяч до отправления на СВО

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин изменил порядок предоставления выплат в 100 тысяч рублей мобилизованным жителям региона. Как сообщает пресс-служба главы Прикамья, резервисты получат их до отправления на спецоперацию. Ранее выплата должна была передаваться в течение пяти дней после прибытия в зону СВО.
«Наши земляки продолжают обучение и прохождение боевого слаживания. Дата их отправки в зону СВО пока не определена. Поэтому считаю правильным не ждать и выплатить деньги уже сейчас», — приводит слова Махонина пресс-служба. В конце недели министерства должны отчитаться о выполнении поручения губернатора.
Получить деньги смогут и близкие мобилизованных: резервисты вправе выбрать, на какой счет надо переводить средства. Также семьи военнослужащих получили по 15 тысяч на каждого ребенка. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября.
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