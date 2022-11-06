06 ноября 2022

Мобилизованные пермяки получат по 100 тысяч до отправления на СВО

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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, казарма, армия, военные, сбербанк, сбер, мобилизация, выдача банковских карт
Пермяки сейчас проходят обучение, и дата их отправки в зону спецоперации неизвестна Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин изменил порядок предоставления выплат в 100 тысяч рублей мобилизованным жителям региона. Как сообщает пресс-служба главы Прикамья, резервисты получат их до отправления на спецоперацию. Ранее выплата должна была передаваться в течение пяти дней после прибытия в зону СВО.

«Наши земляки продолжают обучение и прохождение боевого слаживания. Дата их отправки в зону СВО пока не определена. Поэтому считаю правильным не ждать и выплатить деньги уже сейчас», — приводит слова Махонина пресс-служба. В конце недели министерства должны отчитаться о выполнении поручения губернатора.

Получить деньги смогут и близкие мобилизованных: резервисты вправе выбрать, на какой счет надо переводить средства. Также семьи военнослужащих получили по 15 тысяч на каждого ребенка. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин изменил порядок предоставления выплат в 100 тысяч рублей мобилизованным жителям региона. Как сообщает пресс-служба главы Прикамья, резервисты получат их до отправления на спецоперацию. Ранее выплата должна была передаваться в течение пяти дней после прибытия в зону СВО. «Наши земляки продолжают обучение и прохождение боевого слаживания. Дата их отправки в зону СВО пока не определена. Поэтому считаю правильным не ждать и выплатить деньги уже сейчас», — приводит слова Махонина пресс-служба. В конце недели министерства должны отчитаться о выполнении поручения губернатора. Получить деньги смогут и близкие мобилизованных: резервисты вправе выбрать, на какой счет надо переводить средства. Также семьи военнослужащих получили по 15 тысяч на каждого ребенка. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября по 28 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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