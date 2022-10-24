Семьи мобилизованных пермяков начали получать выплаты на детей

Всего за помощью обратились почти 400 семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Пермском крае с 21 октября семьи мобилизованных начали получать выплаты в 15 тысяч рублей на детей. Их уже получили семьи, где воспитывается 87 детей из 592, чьи родители обратились за помощью. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Министерством соцзащиты принято 397 заявлений на 592 ребенка. На сегодня матпомощь получили уже 87 из них. До конца этой недели отработаем все заявления», — отметил Махонин. По его словам, выплаты начались еще 21 октября.

Губернатор заверил, что у властей есть полные списки мобилизованных и контакты близких родственников. Ранее Дмитрий Махонин анонсировал, что семьи военнослужащих получат по 15 тысяч рублей детей на каждого несовершеннолетнего ребенка и на детей до 23 лет, которые учатся на очной форме в вузах и техникумах. Также мобилизованные получат по 100 тысяч единовременной выплаты. Деньги будут перечислены на счет любого лица, которое укажет военнослужащий. В том числе, частями. Частичная мобилизация проходит в РФ с 21 сентября.