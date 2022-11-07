Западные банки продолжали поддерживать связи с Россией, несмотря на жесткие санкции

08 ноября 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Конгресс США раскритиковал банки за продолжение сотрудничества с Россией Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные банки продолжали поддерживать связи с Россией, несмотря на жесткие санкции. Заявление прозвучало во время очередных слушаний в Конгрессе США. «Мы следуем инструкциям американского правительства, поскольку они просили нас сделать это», — ответил генеральный директор JPMorgan Chase & Co (один из крупнейших банков мира) Джейми Даймон на вопрос о том, разорвет ли его банк связи с российскими компаниями, включая энергетического гиганта ПАО «Газпром». Его слова передает Bloomberg. Агентство сообщает, что крупнейшие банки США попали в неоднозначную ситуацию между администрацией Джо Байдена и Конгрессом, касающуюся санкций в адрес России. По словам источников, знакомых с ситуацией, «за кулисами госдепартаменты призвали банковских гигантов, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать вести бизнес с некоторыми стратегическими российскими фирмами». Такие стремления администрации, по словам источников, это попытка свести к минимуму негативные последствия режима санкций для США. Ранее URA.RU сообщало, что США готовы включить в новый пакет санкций ограничения против российской платежной системы «Мир». Также Вашингтон рассматривает отключение большего числа российских банков от международной системы SWIFT. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Россия готова обсудить с США отмену всех введенных взаимных санкций. Он указал, что сегодня Америка стремится «выгнать Россию отовсюду».

Западные банки продолжали поддерживать связи с Россией, несмотря на жесткие санкции. Заявление прозвучало во время очередных слушаний в Конгрессе США. «Мы следуем инструкциям американского правительства, поскольку они просили нас сделать это», — ответил генеральный директор JPMorgan Chase & Co (один из крупнейших банков мира) Джейми Даймон на вопрос о том, разорвет ли его банк связи с российскими компаниями, включая энергетического гиганта ПАО «Газпром». Его слова передает Bloomberg. Агентство сообщает, что крупнейшие банки США попали в неоднозначную ситуацию между администрацией Джо Байдена и Конгрессом, касающуюся санкций в адрес России. По словам источников, знакомых с ситуацией, «за кулисами госдепартаменты призвали банковских гигантов, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать вести бизнес с некоторыми стратегическими российскими фирмами». Такие стремления администрации, по словам источников, это попытка свести к минимуму негативные последствия режима санкций для США. Ранее URA.RU сообщало, что США готовы включить в новый пакет санкций ограничения против российской платежной системы «Мир». Также Вашингтон рассматривает отключение большего числа российских банков от международной системы SWIFT. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявлял, что Россия готова обсудить с США отмену всех введенных взаимных санкций. Он указал, что сегодня Америка стремится «выгнать Россию отовсюду».