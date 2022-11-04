Антонов: Россия готова обнулить все взаимные ограничения с США

05 ноября 2022 в 06:05 Размер текста - 17 +

Он также указал, что Запад зачастую сам страдает от санкций, которые вводит в отношении России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия готова обсудить с США отмену всех введенных взаимных санкций. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Мы готовы конструктивно подойти к вопросу об обнулении всех ограничений. Но надо же начинать глобально смотреть. Я говорю — всех ограничений. Это не значит, что только по визам», — заявил он, передает ТАСС. «Вы посмотрите, сколько санкций ввели в отношении России. Невозможно в голове их [все] держать — тысячи санкций!», — возмутился дипломат. При этом Антонов заявлял, что Вашингтону не удастся истощить Россию, помогая Украине. Он указал, что сегодня Америка стремится «выгнать Россию отовсюду». Дипломат предупредил, что Вашингтону это не под силу.

Россия готова обсудить с США отмену всех введенных взаимных санкций. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Мы готовы конструктивно подойти к вопросу об обнулении всех ограничений. Но надо же начинать глобально смотреть. Я говорю — всех ограничений. Это не значит, что только по визам», — заявил он, передает ТАСС. «Вы посмотрите, сколько санкций ввели в отношении России. Невозможно в голове их [все] держать — тысячи санкций!», — возмутился дипломат. При этом Антонов заявлял, что Вашингтону не удастся истощить Россию, помогая Украине. Он указал, что сегодня Америка стремится «выгнать Россию отовсюду». Дипломат предупредил, что Вашингтону это не под силу.