Челябинские волонтеры назвали самый востребованный предмет гардероба у военных

В волонтерской группе из Миасса (Челябинская область) назвали трусы самым востребованным предметом гардероба у военнослужащих. Как написали волонтеры в социальных сетях, они быстро заканчиваются.
«Не поверите, но это самый востребованный предмет гардероба, который мы кладем в наши посылки, и он очень быстро почему-то заканчивается. Вот поэтому, когда наши швеюшки приносят нам коробочки со свежесшитыми трусиками — это всегда предмет для радости в нашем пункте сбора», — написали волонтеры в группе «ZOV Миасса» в «ВКонтакте».
Волонтеры из Миасса уже не первый раз помогают российским бойцам на передовой. Они собирают, упаковывают и формируют груз, которые впоследствии отправляется на передовую. Так, например, они нашли, купили и отправили на фронт стержни для пайки пробитых радиаторов танков. Также сообщество подготовило и отправило «за ленту» медикаменты.
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