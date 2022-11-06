06 ноября 2022

Челябинские волонтеры назвали самый востребованный предмет гардероба у военных

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Сбор средств и благотворительной помощи пострадавшим от пожаров на юге Челябинской области. Челябинск, вещи для пострадавших, благотворительная акция
Со сборного пункта для военнослужащих чаще всего отправляют трусы Фото:
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В волонтерской группе из Миасса (Челябинская область) назвали трусы самым востребованным предметом гардероба у военнослужащих. Как написали волонтеры в социальных сетях, они быстро заканчиваются.

«Не поверите, но это самый востребованный предмет гардероба, который мы кладем в наши посылки, и он очень быстро почему-то заканчивается. Вот поэтому, когда наши швеюшки приносят нам коробочки со свежесшитыми трусиками — это всегда предмет для радости в нашем пункте сбора», — написали волонтеры в группе «ZOV Миасса» в «ВКонтакте».

Волонтеры из Миасса уже не первый раз помогают российским бойцам на передовой. Они собирают, упаковывают и формируют груз, которые впоследствии отправляется на передовую. Так, например, они нашли, купили и отправили на фронт стержни для пайки пробитых радиаторов танков. Также сообщество подготовило и отправило «за ленту» медикаменты.

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В волонтерской группе из Миасса (Челябинская область) назвали трусы самым востребованным предметом гардероба у военнослужащих. Как написали волонтеры в социальных сетях, они быстро заканчиваются. «Не поверите, но это самый востребованный предмет гардероба, который мы кладем в наши посылки, и он очень быстро почему-то заканчивается. Вот поэтому, когда наши швеюшки приносят нам коробочки со свежесшитыми трусиками — это всегда предмет для радости в нашем пункте сбора», — написали волонтеры в группе «ZOV Миасса» в «ВКонтакте». Волонтеры из Миасса уже не первый раз помогают российским бойцам на передовой. Они собирают, упаковывают и формируют груз, которые впоследствии отправляется на передовую. Так, например, они нашли, купили и отправили на фронт стержни для пайки пробитых радиаторов танков. Также сообщество подготовило и отправило «за ленту» медикаменты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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