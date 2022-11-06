Челябинские волонтеры назвали самый востребованный предмет гардероба у военных

07 ноября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Со сборного пункта для военнослужащих чаще всего отправляют трусы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В волонтерской группе из Миасса (Челябинская область) назвали трусы самым востребованным предметом гардероба у военнослужащих. Как написали волонтеры в социальных сетях, они быстро заканчиваются. «Не поверите, но это самый востребованный предмет гардероба, который мы кладем в наши посылки, и он очень быстро почему-то заканчивается. Вот поэтому, когда наши швеюшки приносят нам коробочки со свежесшитыми трусиками — это всегда предмет для радости в нашем пункте сбора», — написали волонтеры в группе «ZOV Миасса» в «ВКонтакте». Волонтеры из Миасса уже не первый раз помогают российским бойцам на передовой. Они собирают, упаковывают и формируют груз, которые впоследствии отправляется на передовую. Так, например, они нашли, купили и отправили на фронт стержни для пайки пробитых радиаторов танков. Также сообщество подготовило и отправило «за ленту» медикаменты.

В волонтерской группе из Миасса (Челябинская область) назвали трусы самым востребованным предметом гардероба у военнослужащих. Как написали волонтеры в социальных сетях, они быстро заканчиваются. «Не поверите, но это самый востребованный предмет гардероба, который мы кладем в наши посылки, и он очень быстро почему-то заканчивается. Вот поэтому, когда наши швеюшки приносят нам коробочки со свежесшитыми трусиками — это всегда предмет для радости в нашем пункте сбора», — написали волонтеры в группе «ZOV Миасса» в «ВКонтакте». Волонтеры из Миасса уже не первый раз помогают российским бойцам на передовой. Они собирают, упаковывают и формируют груз, которые впоследствии отправляется на передовую. Так, например, они нашли, купили и отправили на фронт стержни для пайки пробитых радиаторов танков. Также сообщество подготовило и отправило «за ленту» медикаменты.