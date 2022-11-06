Путин послал пугающий сигнал Макрону

Макрон остался встревоженным после телефонного разговора с Путиным

06 ноября 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Макрон остался встревоженным после разговора с Путиным пресс-служба Администрации Президента РФ Во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Владимир Путин выразил мнение, что нет необходимости в ядерном нападении на крупные города, чтобы победить. Это сильно встревожило его собеседника, передает британская газета Daily Mail. «Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень сильный намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив Киев нетронутым. В этом, по-видимому, и заключалась суть его замечаний», — сообщает источник в издании Daily Mail. Также газета, ссылаясь на свой источник во французском правительстве, отмечает, что два президента обсуждали риск применения ядерного оружия. «Путин хочет донести мысль о том, что все варианты находятся на столе, в соответствии с российской доктриной, касающейся ядерного оружия», — отметил собеседник издания Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин заявлял, что нет смысла использовать ядерное оружие на Украине, так как в этом нет политической и военной выгоды. Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Запад провоцирует глобальную войну с использованием ядерного оружия. Китайский лидер Си Цзиньпин выступил против использования ядерного оружия на Украине, передает деловое издание «Взгляд».

Во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Владимир Путин выразил мнение, что нет необходимости в ядерном нападении на крупные города, чтобы победить. Это сильно встревожило его собеседника, передает британская газета Daily Mail. «Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень сильный намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив Киев нетронутым. В этом, по-видимому, и заключалась суть его замечаний», — сообщает источник в издании Daily Mail. Также газета, ссылаясь на свой источник во французском правительстве, отмечает, что два президента обсуждали риск применения ядерного оружия. «Путин хочет донести мысль о том, что все варианты находятся на столе, в соответствии с российской доктриной, касающейся ядерного оружия», — отметил собеседник издания Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин заявлял, что нет смысла использовать ядерное оружие на Украине, так как в этом нет политической и военной выгоды. Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Запад провоцирует глобальную войну с использованием ядерного оружия. Китайский лидер Си Цзиньпин выступил против использования ядерного оружия на Украине, передает деловое издание «Взгляд».