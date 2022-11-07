Минобороны: в российских школах планируют ввести военную подготовку Минобороны одобрили инициативу Миронова по введению военной подготовки в российских школах 08 ноября 2022 в 03:41 Размер текста - 17 + Начальная военная подготовка планируется в школах и ПТУ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Министерство обороны России поддержало инициативу лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова обучать школьников и учащихся ПТУ начальной военной подготовке. Предмет предлагается ввести в обязательную программу среднего общего образования. «Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета „Начальная военная подготовка“ на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», — приводятся слова замминистра обороны Валерия Герасимова в материале «Известий». Уточняется, что минимальное количество часов для изучения данной дисциплины должно составить 140 часов в течение последних двух лет обучения. Валерий Герасимов отметил, что для обучения НВП, имеющиеся кадры должны пройти профессиональную переподготовку. Если же потребуются дополнительные кадры, то их предлагается набирать из граждан, ранее проходивших военную службу по контракту на офицерских должностях, в приоритетном порядке военнослужащих — участников боевых действий. Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) международный инструктор Денис Ряузов провел двухдневные курсы военной подготовки. Участников семинара учили обращаться с оружием. Также инструктор провел занятие по медицине и рассказывал о взаимодействии в составе подразделений. Министерство обороны России поддержало инициативу лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова обучать школьников и учащихся ПТУ начальной военной подготовке. Предмет предлагается ввести в обязательную программу среднего общего образования. «Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета „Начальная военная подготовка“ на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается», — приводятся слова замминистра обороны Валерия Герасимова в материале «Известий». Уточняется, что минимальное количество часов для изучения данной дисциплины должно составить 140 часов в течение последних двух лет обучения. Валерий Герасимов отметил, что для обучения НВП, имеющиеся кадры должны пройти профессиональную переподготовку. Если же потребуются дополнительные кадры, то их предлагается набирать из граждан, ранее проходивших военную службу по контракту на офицерских должностях, в приоритетном порядке военнослужащих — участников боевых действий. Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) международный инструктор Денис Ряузов провел двухдневные курсы военной подготовки. Участников семинара учили обращаться с оружием. Также инструктор провел занятие по медицине и рассказывал о взаимодействии в составе подразделений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям