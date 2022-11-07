РБК: Турция запретила российским самолетам пролетать над небом страны

08 ноября 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

Турецкие власти запретили российским самолетам пролетать через воздушное пространство страны Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Турецкие власти посчитали нужным закрыть свое воздушное пространство для некоторых российских самолетов. Об этом сообщили представители российской авиакомпании Nordwind. С 1 ноября этого года российским самолетам с двойной регистрацией (зарегистрированным в двух юрисдикциях — прим. URA.RU) запрещено пролетать над небом Турции. Член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная отметила, что продолжительность рейсов в Египет выросла на 20-30 минут, так как самолетам теперь приходится облетать Турцию. Так, сейчас среднее время полета из России и в Египет составляет 5 часов 5 минут. Представитель Минтранса доложил, что «затягивание дерегистрации воздушных судов бермудским авиарегистром является грубым нарушением Чикагской конвенции». Он возмутился тем, что на сегодняшний день недружественные страны обвиняют Россию в созданной ими же «двойной регистрации», совершенно не замечая того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции. Многие страны Европы закрыли небо из-за спецоперации РФ на Украине. Так, например, в мае этого года Китай закрывал свое воздушное пространство для российских самолетов Boeing и Airbus, зарегистрированных в других странах.

Турецкие власти посчитали нужным закрыть свое воздушное пространство для некоторых российских самолетов. Об этом сообщили представители российской авиакомпании Nordwind. С 1 ноября этого года российским самолетам с двойной регистрацией (зарегистрированным в двух юрисдикциях — прим. URA.RU) запрещено пролетать над небом Турции. Член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная отметила, что продолжительность рейсов в Египет выросла на 20-30 минут, так как самолетам теперь приходится облетать Турцию. Так, сейчас среднее время полета из России и в Египет составляет 5 часов 5 минут. Представитель Минтранса доложил, что «затягивание дерегистрации воздушных судов бермудским авиарегистром является грубым нарушением Чикагской конвенции». Он возмутился тем, что на сегодняшний день недружественные страны обвиняют Россию в созданной ими же «двойной регистрации», совершенно не замечая того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции. Многие страны Европы закрыли небо из-за спецоперации РФ на Украине. Так, например, в мае этого года Китай закрывал свое воздушное пространство для российских самолетов Boeing и Airbus, зарегистрированных в других странах.