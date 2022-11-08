Прогноз: ВВП России будет падать два года подряд

08 ноября 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Глава банка «Открытие» спрогнозировал падение ВВП России в 2022 году в 3,3% Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов прогнозирует падение ВВП России в текущем году на уровне 3,3%. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. «Мы прогнозируем падение ВВП в этом году примерно на 3,3%. В следующем — из-за санкций не будет обычного отскока, поэтому также ожидаем спад, он составит примерно 1,8%», — высказал мнение Задорнов. Стоит отметить, что прогноз финансиста превышает ожидания Минэкономразвития. Ведомство спрогнозировало падение ВВП в текущем году на уровне 2,9%. Также Задорнов рассказал, что ожидается снижение уровня добычи нефти в 2023 году, что в свою очередь повлечет дальнейшее замедление темпов экономического роста. Ранее сообщалось, что предсказания американских политиков о сильном экономическом спаде России из-за начала спецоперации не оправдались. JPMorgan прогнозировал спад российского ВВП на 35% во втором квартале этого года. Однако благодаря экспорту российских товаров, включая сырую нефть, экономика страны не потеряла позиций.

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов прогнозирует падение ВВП России в текущем году на уровне 3,3%. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. «Мы прогнозируем падение ВВП в этом году примерно на 3,3%. В следующем — из-за санкций не будет обычного отскока, поэтому также ожидаем спад, он составит примерно 1,8%», — высказал мнение Задорнов. Стоит отметить, что прогноз финансиста превышает ожидания Минэкономразвития. Ведомство спрогнозировало падение ВВП в текущем году на уровне 2,9%. Также Задорнов рассказал, что ожидается снижение уровня добычи нефти в 2023 году, что в свою очередь повлечет дальнейшее замедление темпов экономического роста. Ранее сообщалось, что предсказания американских политиков о сильном экономическом спаде России из-за начала спецоперации не оправдались. JPMorgan прогнозировал спад российского ВВП на 35% во втором квартале этого года. Однако благодаря экспорту российских товаров, включая сырую нефть, экономика страны не потеряла позиций.