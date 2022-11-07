В подконтрольном курганской мэрии учреждении сменился руководитель

В структуре, подчиняющей мэрии Кургана, произошла смена директора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В службе, обеспечивающей деятельность чиновников администрации Кургана, сменился директор. Соответствующая информация опубликована на портале «Сбис».

«В муниципальном казенному учреждении „Службе по обеспечению деятельности органов местного самоуправления“ (МКУ „Содомс“) на пост директора назначен Сергей Гумиров», — указано на сайте. Согласно данным, он вступил в должность 27 октября, до августа 2020 августа Гумиров являлся генеральным директором компании «Ледтех», занимавшейся оптовой торговлей электротоварами и металлами в первичных формах, монтажом промышленных машин и оборудования.

Также Гумиров указан директором МКУ «Содомс» на сайте курганской администрации. До него данную должность в течение шести лет занимал Лев Беспалов. Учреждение отвечает за материально-техническое и хозяйственное обеспечение, а также транспортное обслуживание органов местного самоуправления.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сменился руководитель административно-технической инспекции (АТИ), которая входит в структуру администрации. Экс-руководитель Оксана Бармина ушла с должности после критики от губернатора Вадима Шумкова. На ее место назначили Михаила Акатьева.