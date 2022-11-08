В Белом доме оправдались за слова Байдена

Помощник Байдена: США не могут менять государственный строй во всех странах

08 ноября 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

США не может менять государственный строй во всех странах, заявил Джейк Салливан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты не могут менять систему государства во всех странах. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после того, как американский лидер Джо Байден заявил о своем желании «освободить Иран». «Мы не можем менять государственный строй во всех странах», — сказал Салливан. Его цитату приводит агентство ТАСС. Салливан такж отметил, что администрация президента США Джозефа Байдена пытается своим сотрудничеством с другими странами продемонстрировать, что «демократия может работать на благо народа, а также служить решению мировых проблем».«США приняли ряд мер для того, чтобы иранцам было проще получать доступ к информации и интернету, а также общаться друг с другом и с миром. У нас имеются похожие инструменты, которые могут быть применены и в другом контексте», — сказал он. Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси отреагировал на желание президента США Джо Байдена «освободить Иран». Он сказал, что Иран стал свободным 43 года назад и сейчас по-прежнему намерен сохранять эту свободу.

Соединенные Штаты не могут менять систему государства во всех странах. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после того, как американский лидер Джо Байден заявил о своем желании «освободить Иран». «Мы не можем менять государственный строй во всех странах», — сказал Салливан. Его цитату приводит агентство ТАСС. Салливан такж отметил, что администрация президента США Джозефа Байдена пытается своим сотрудничеством с другими странами продемонстрировать, что «демократия может работать на благо народа, а также служить решению мировых проблем».«США приняли ряд мер для того, чтобы иранцам было проще получать доступ к информации и интернету, а также общаться друг с другом и с миром. У нас имеются похожие инструменты, которые могут быть применены и в другом контексте», — сказал он. Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси отреагировал на желание президента США Джо Байдена «освободить Иран». Он сказал, что Иран стал свободным 43 года назад и сейчас по-прежнему намерен сохранять эту свободу.