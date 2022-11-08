В Белом доме оправдались за слова Байдена

Помощник Байдена: США не могут менять государственный строй во всех странах
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США не может менять государственный строй во всех странах, заявил Джейк Салливан Фото:

Соединенные Штаты не могут менять систему государства во всех странах. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после того, как американский лидер Джо Байден заявил о своем желании «освободить Иран».

«Мы не можем менять государственный строй во всех странах», — сказал Салливан. Его цитату приводит агентство ТАСС.

Салливан такж отметил, что администрация президента США Джозефа Байдена пытается своим сотрудничеством с другими странами продемонстрировать, что «демократия может работать на благо народа, а также служить решению мировых проблем».«США приняли ряд мер для того, чтобы иранцам было проще получать доступ к информации и интернету, а также общаться друг с другом и с миром. У нас имеются похожие инструменты, которые могут быть применены и в другом контексте», — сказал он.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси отреагировал на желание президента США Джо Байдена «освободить Иран». Он сказал, что Иран стал свободным 43 года назад и сейчас по-прежнему намерен сохранять эту свободу.

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Соединенные Штаты не могут менять систему государства во всех странах. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после того, как американский лидер Джо Байден заявил о своем желании «освободить Иран». «Мы не можем менять государственный строй во всех странах», — сказал Салливан. Его цитату приводит агентство ТАСС. Салливан такж отметил, что администрация президента США Джозефа Байдена пытается своим сотрудничеством с другими странами продемонстрировать, что «демократия может работать на благо народа, а также служить решению мировых проблем».«США приняли ряд мер для того, чтобы иранцам было проще получать доступ к информации и интернету, а также общаться друг с другом и с миром. У нас имеются похожие инструменты, которые могут быть применены и в другом контексте», — сказал он. Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси отреагировал на желание президента США Джо Байдена «освободить Иран». Он сказал, что Иран стал свободным 43 года назад и сейчас по-прежнему намерен сохранять эту свободу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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