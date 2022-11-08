ВСУ отправляют в атаку женщин

08 ноября 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

ВСУ отправляли в бой польских женщин-наемниц Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляли польских женщин-наемниц участвовать в украинском наступлении наряду с мужчинами. Об этом заявил российский военнослужащий в Харьковской области. «Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом» — приводит РИА Новости слова военнослужащего. По мнению собеседника, украинская армия использовала при наступлении нечестные методы ведения боя. «Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать (с беспилотников), женщин в атаку отправлять», — рассказал он. Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военнослужащие усиливают обстрелы. Это делается в рамках подготовки к наступлению на Херсонскую область, считает он. Россия проводит специальную операцию по денацификации демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляли польских женщин-наемниц участвовать в украинском наступлении наряду с мужчинами. Об этом заявил российский военнослужащий в Харьковской области. «Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом» — приводит РИА Новости слова военнослужащего. По мнению собеседника, украинская армия использовала при наступлении нечестные методы ведения боя. «Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать (с беспилотников), женщин в атаку отправлять», — рассказал он. Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военнослужащие усиливают обстрелы. Это делается в рамках подготовки к наступлению на Херсонскую область, считает он. Россия проводит специальную операцию по денацификации демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.