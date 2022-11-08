ВСУ отправляют в атаку женщин

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Выполнение работ на радиорелейной станции в военном городке №32. Екатеринбург, военная техника, кобура, женщина, военнослужащий, военная одежда, камуфляж, военная форма
ВСУ отправляли в бой польских женщин-наемниц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляли польских женщин-наемниц участвовать в украинском наступлении наряду с мужчинами. Об этом заявил российский военнослужащий в Харьковской области.

«Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом» — приводит РИА Новости слова военнослужащего.

По мнению собеседника, украинская армия использовала при наступлении нечестные методы ведения боя. «Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать (с беспилотников), женщин в атаку отправлять», — рассказал он.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военнослужащие усиливают обстрелы. Это делается в рамках подготовки к наступлению на Херсонскую область, считает он.

Россия проводит специальную операцию по денацификации демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляли польских женщин-наемниц участвовать в украинском наступлении наряду с мужчинами. Об этом заявил российский военнослужащий в Харьковской области. «Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом» — приводит РИА Новости слова военнослужащего. По мнению собеседника, украинская армия использовала при наступлении нечестные методы ведения боя. «Тоже крысятничество это со стороны ВСУ: ВОГи (боеприпасы от подствольных гранатометов) нам скидывать (с беспилотников), женщин в атаку отправлять», — рассказал он. Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военнослужащие усиливают обстрелы. Это делается в рамках подготовки к наступлению на Херсонскую область, считает он. Россия проводит специальную операцию по денацификации демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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