Губернатор Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике над акваторией Севастополя

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Атака была отбита Фото:

Бойцы ВС РФ сбили беспилотник над акваторией Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительным данным сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки как всегда защищают наш Город-Герой», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он также уточнил, что сработала система ПВО.

Атаки БПЛА совершались и раньше. 29 октября беспилотники атаковали акваторию Севастопольской бухты, корабли Черноморского флота отбили ее. В Минобороны РФ признали это происшествие терактом со стороны ВСУ и заявили о приостановлении зерновой сделки.

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Бойцы ВС РФ сбили беспилотник над акваторией Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «По предварительным данным сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки как всегда защищают наш Город-Герой», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он также уточнил, что сработала система ПВО. Атаки БПЛА совершались и раньше. 29 октября беспилотники атаковали акваторию Севастопольской бухты, корабли Черноморского флота отбили ее. В Минобороны РФ признали это происшествие терактом со стороны ВСУ и заявили о приостановлении зерновой сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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