Губернатор Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике над акваторией Севастополя

Атака была отбита
Бойцы ВС РФ сбили беспилотник над акваторией Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительным данным сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки как всегда защищают наш Город-Герой», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он также уточнил, что сработала система ПВО.
Атаки БПЛА совершались и раньше. 29 октября беспилотники атаковали акваторию Севастопольской бухты, корабли Черноморского флота отбили ее. В Минобороны РФ признали это происшествие терактом со стороны ВСУ и заявили о приостановлении зерновой сделки.
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