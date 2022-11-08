Посол РФ: Папа Римский участвует в обмене пленными с Украиной

Папа Римский участвует в обмене украинских пленных Россией, сообщил посол РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Освобождение или обмены украинских пленных Россией осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет Папа Римский Франциск. Об этом заявил посол России в Ватикане Александр Авдеев.
«Освобождение украинских пленных Россией, или обмены, также осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет нам Папа Римский Франциск. В этом контексте мы высоко ценим личную работу Понтифика, который выполняет гуманитарную миссию немалой важности», — приводит Askanews слова посла.
Ранее в интервью итальянской газете Corriere Della Sera Папа Римский заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Целью встречи стало бы урегулирование ситуации на Украине.
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