Посол РФ: Папа Римский участвует в обмене пленными с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Папа Римский участвует в обмене украинских пленных Россией, сообщил посол РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобождение или обмены украинских пленных Россией осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет Папа Римский Франциск. Об этом заявил посол России в Ватикане Александр Авдеев.

«Освобождение украинских пленных Россией, или обмены, также осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет нам Папа Римский Франциск. В этом контексте мы высоко ценим личную работу Понтифика, который выполняет гуманитарную миссию немалой важности», — приводит Askanews слова посла.

Ранее в интервью итальянской газете Corriere Della Sera Папа Римский заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Целью встречи стало бы урегулирование ситуации на Украине.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Освобождение или обмены украинских пленных Россией осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет Папа Римский Франциск. Об этом заявил посол России в Ватикане Александр Авдеев. «Освобождение украинских пленных Россией, или обмены, также осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет нам Папа Римский Франциск. В этом контексте мы высоко ценим личную работу Понтифика, который выполняет гуманитарную миссию немалой важности», — приводит Askanews слова посла. Ранее в интервью итальянской газете Corriere Della Sera Папа Римский заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Целью встречи стало бы урегулирование ситуации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...